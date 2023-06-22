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    Шойгу рассказал о формировании резервной армии

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    Резервная армия будет сформирована в России к концу июня текущего года. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания Совета безопасности РФ с Владимиром Путиным 22 июня.

    По словам главы Минобороны, она получит больше 3700 единиц техники.

    «Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, плюс к этому пять полков в первую и двадцатую танковую армии. Там идет все планово, фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса: 5 полков сформированы уже более чем на 60% — я говорю и личном составе, и о технике. У нас только на формирование двух армий и армейского корпуса пяти полков в первую и двадцатую армию на сегодняшний день поставлено 3 786 единиц техники.», — доложил президенту Сергей Шойгу (цитата по ТАСС)

    По данным на утро 22 июня, в армию набрано 114 тысяч человек по прямому контракту с Минобороны, плюс к этому 52 тысячи добровольцев, заявил министр обороны. Он отметил, что добровольцы «естественно рвутся в бой», однако в этом нет нет необходимости. Подготовку к боевым действиям проходят на 8 полигонах — с добровольцами занимаются 645 инструкторов с боевым опытом, плюс к ним добавились выпускники военных академий. В среднем в армию каждый день поступает на контракт 1336 человек — фактически, это один полк в сутки, рассказал глава Минобороны.

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