Шойгу рассказал о формировании резервной армии

Резервная армия будет сформирована в России к концу июня текущего года. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания Совета безопасности РФ с Владимиром Путиным 22 июня.



По словам главы Минобороны, она получит больше 3700 единиц техники.



«Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, плюс к этому пять полков в первую и двадцатую танковую армии. Там идет все планово, фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса: 5 полков сформированы уже более чем на 60% — я говорю и личном составе, и о технике. У нас только на формирование двух армий и армейского корпуса пяти полков в первую и двадцатую армию на сегодняшний день поставлено 3 786 единиц техники.», — доложил президенту Сергей Шойгу (цитата по ТАСС)