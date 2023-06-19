    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.65eur91.63

    Кино

    Александра Сокурова выписали из больницы

    1909
    4 комментария

    Режиссер Александр Сокуров выписан из больницы и чувствует себя хорошо, — сообщает 19 июня телеграм-канал ТАСС со ссылкой на близких мастера.

    О том, что Сокуров после проведенной кардиологической операции находится в больнице, стало известно 14 июня. Тогда он сам рассказал об этом друзьям, принимая поздравления с днем рождения.

    За то время, что мастер находился в медучреждении, произошли два приятных события: фильм его ученика Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» получил главный приз в своей номинации на XXV Шанхайском международном кинофестивале. А на итальянском Asolo Art Film Festival был вне конкурса показан фильм Сокурова «Сказка». Организаторы также объявили, что режиссер удостоен Гран-при «за вклад в улучшение жизни». Киносмотр в Азоло, отделившийся полвека назад от Венецианской биеннале, считается одним из старейших арт-фестивалей в мире.

    По теме

    Кино
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость19 Июн 2023 в 16:13
    Хорошая новость!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close