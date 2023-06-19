Александра Сокурова выписали из больницы

Режиссер Александр Сокуров выписан из больницы и чувствует себя хорошо, — сообщает 19 июня телеграм-канал ТАСС со ссылкой на близких мастера.



О том, что Сокуров после проведенной кардиологической операции находится в больнице, стало известно 14 июня . Тогда он сам рассказал об этом друзьям, принимая поздравления с днем рождения.



За то время, что мастер находился в медучреждении, произошли два приятных события: фильм его ученика Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» получил главный приз в своей номинации на XXV Шанхайском международном кинофестивале. А на итальянском Asolo Art Film Festival был вне конкурса показан фильм Сокурова «Сказка». Организаторы также объявили, что режиссер удостоен Гран-при «за вклад в улучшение жизни». Киносмотр в Азоло, отделившийся полвека назад от Венецианской биеннале, считается одним из старейших арт-фестивалей в мире.

