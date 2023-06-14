Александр Сокуров встречает день рождения в реанимации — накануне режиссера прооперировали

Кинорежиссер Александр Сокуров находится в реанимации — об этом он рассказал 14 июня сам по телефону своим близким, сообщив, что накануне перенес операцию. Как стало известно «Фонтанке», мастер, недавно вернувшийся из Еревана, где проходил показ его нового фильма, испытывал проблемы с сердцем.



Премьера картины «Сказка»в Армении проходила 10 июня, режиссер присутствовал на ней сам. Зал встречал Александра Сокурова стоячей овацией, тот провел встречу с публикой.



Петербургская премьера фильма «Сказка» состоялась в начале июня на фестивале «Пример интонации», который проходил в «Севкабель Порту». Чтобы вместить всех желающих, организаторам пришлось проводить два показа одновременно в разных залах, а начало — задержать, чтобы впустить и рассадить в зале цеха огромное количество зрителей. Тогда здоровье не позволило Сокурову остаться после премьеры и обсудить свой фильм с публикой — он только заглядывал в зал перед началом показа картины своей ученицы Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», показ которой шел перед его фильмом в тот же день.

