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    Фильм выпускника петербургской мастерской Сокурова получил главный приз в Шанхае

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    Фильм выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Петербургском институте кино и телевидения Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» на XXV Шанхайском международном кинофестивале (SIFF) получил главный приз «Золотой кубок» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Об этом сообщается 17 июня в телеграм-канале мастера.

    Съемки фильма «Дом, в котором мы жили», проходили в Петербурге и Тамбове — родном городе Кречетова. В основе сюжета — выбор, который приходится совершать молодому герою, поступившему в столичный вуз. Ему предстоит отъезд с малой родины — но родные воспринимают расставание тяжело.

    «Все детство его воспитывали бабушка Геля и дед Леша. В одно лето бабушка внезапно умирает, дед собирается последовать за ней. Ваня во что бы то ни стало пытается вернуть его к жизни», – говорилось в синопсисе фильма.

    Кинофестиваль в Шанхае — крупнейший фестиваль Китая, он имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Проводится с 1993 года, среди членов жюри в разные годы были Карен Шахназаров и Оливер Стоун.

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