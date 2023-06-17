Фильм выпускника петербургской мастерской Сокурова получил главный приз в Шанхае

Фильм выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Петербургском институте кино и телевидения Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» на XXV Шанхайском международном кинофестивале (SIFF) получил главный приз «Золотой кубок» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Об этом сообщается 17 июня в телеграм-канале мастера.



Съемки фильма «Дом, в котором мы жили», проходили в Петербурге и Тамбове — родном городе Кречетова. В основе сюжета — выбор, который приходится совершать молодому герою, поступившему в столичный вуз. Ему предстоит отъезд с малой родины — но родные воспринимают расставание тяжело.

