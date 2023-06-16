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    ПМЭФ-2023

    «Хороший сосед лучше, чем плохой родственник». Песков рассказал, друзья ли России Турция и Китай

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    7 комментариев

    Турция – хороший сосед России, а Китай – партнер. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студии РЭЦ входе ПМЭФ-2023 16 июня, отвечая на вопрос ведущих является ли Турция дружественной страной, а также какие отношения связывают нашу страну с Китаем, Ираном и Индией

    «В турецком языке есть пословица, я поскольку тюрколог по образованию, – «хороший сосед лучше, чем плохой родственник». Мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, в Турции есть консенсус, что Россия тоже должна быть хорошим соседом. Именно поэтому президент Турции Эрдоган занимает сбалансированную позицию, которая позволяет выходить на новые горизонты», – сказал он.

    По мнению Пескова, с Китаем у России были «планы амбициозного взаимодействия», еще «до того, как оборвались отношения с Западом». «А теперь сам бог велел», – сказал он. Иран и Индия также были и остаются партнерами, добавил Песков.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ также высказывался об отношениях с Пекином. Он отмечал, что у России хорошие отношения с Китаем, Индией, государствами Латинской Америки и другими развивающимися странами. Вспомнил он и об Африке, где «много проблем», но есть огромные возможности.

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    Комментарии 7

    26509661816 Июн 2023 в 19:26
    А чем были плохи соседи к западу? Кто-то на Россию нападал? Наоборот, торговали охотно, границы свои открывали (в 2010-м даже разговоры про безвиз были), особо не интересовались внутренней политикой в стране, даже грузинский конфликт проглотили. Пока царь не решил земель пособирать все было нормально. А потом начались угрозы, всех в пепел, мы в рай, вот это всё. А с китайцами и турками такая риторика не прокатит, поэтому и распинаются пока. До следующего года в спину.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:23
    — Это вам не это!
    — Понятно.
    (с)
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:23
    Ты вспомни, что говорил, когда турки самолет сбили.
    +0−0
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