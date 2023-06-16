«Хороший сосед лучше, чем плохой родственник». Песков рассказал, друзья ли России Турция и Китай

Турция – хороший сосед России, а Китай – партнер. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студии РЭЦ входе ПМЭФ-2023 16 июня, отвечая на вопрос ведущих является ли Турция дружественной страной, а также какие отношения связывают нашу страну с Китаем, Ираном и Индией



«В турецком языке есть пословица, я поскольку тюрколог по образованию, – «хороший сосед лучше, чем плохой родственник». Мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, в Турции есть консенсус, что Россия тоже должна быть хорошим соседом. Именно поэтому президент Турции Эрдоган занимает сбалансированную позицию, которая позволяет выходить на новые горизонты», – сказал он.

