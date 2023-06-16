Путин уверен, что санкции не помешают развитию России

Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине. Об этом 16 июня заявил на ПМЭФ Владимир Путин.



По его словам, это связано с тем, что в мире происходят «глубокие изменения». Тенденции в мировой экономике меняются, появляются новые лидеры.



«Темпы роста торгового оборота между Китаем и странами еврозоны больше, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу: "Вот, вы попадете в зависимость от Китая". А вы не попадете? Вы давно попали», — заключил Путин.



Он подчеркнул, что у России хорошие отношения с Китаем, Индией, государствами Латинской Америки и другими развивающимися странами. Вспомнил он и об Африке, где «много проблем», но есть огромные возможности.

