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    ПМЭФ-2023

    Путин уверен, что санкции не помешают развитию России

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    12 комментариев

    Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине. Об этом 16 июня заявил на ПМЭФ Владимир Путин.

    По его словам, это связано с тем, что в мире происходят «глубокие изменения». Тенденции в мировой экономике меняются, появляются новые лидеры.

    «Темпы роста торгового оборота между Китаем и странами еврозоны больше, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу: "Вот, вы попадете в зависимость от Китая". А вы не попадете? Вы давно попали», — заключил Путин.

    Он подчеркнул, что у России хорошие отношения с Китаем, Индией, государствами Латинской Америки и другими развивающимися странами. Вспомнил он и об Африке, где «много проблем», но есть огромные возможности.

    Путин подчеркнул, что все попытки ограничить экономические отношения приводят к тому, что от них страдают те, кто вводит эти санкции. «Нас это не может радовать, но это не приведет к наступлению таких обстоятельств, которые помешают нашему развитию», — уверен президент РФ.

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    Комментарии 12

    Гость16 Июн 2023 в 17:40
    Конечно же, санкции нам на пользу. Это видно даже не примере автомобилестроения. Но ещё полезней эти санкции импортерам российской нефти и перекупщикам параллельного импорта в странах третьего мира. Они обогащаются за счёт россии
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:40
    "Развитию" его дорогих друзей-олигархов санкции может и не помешают. До остальных ему дела нет.
    +2−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:38
    и будет ли развитие в России? в лучшем случае будут установлены китайские детали и помечены как российские, либо будет использоваться продукция 1990 года выпуска.
    +2−0
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