Путин вспомнил разговор с экс-президентом Франции о некультурности американцев

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023 рассказал о беседе с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Лидеры стран говорили о США.



В ответ на вопрос Путина о том, почему власти Штатов иногда ведут себя «агрессивно и недальновидно», Ширак, по словам президента РФ, ответил по-русски: «Потому что некультурные».



В ходе своего выступления глава России вспомнил и о недавно умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал его «очень светлым человеком» и объявил в память о Берлускони минуту молчания.

