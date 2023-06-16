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    ПМЭФ-2023

    Путин вспомнил разговор с экс-президентом Франции о некультурности американцев

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023 рассказал о беседе с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Лидеры стран говорили о США.

    В ответ на вопрос Путина о том, почему власти Штатов иногда ведут себя «агрессивно и недальновидно», Ширак, по словам президента РФ, ответил по-русски: «Потому что некультурные».

    В ходе своего выступления глава России вспомнил и о недавно умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал его «очень светлым человеком» и объявил в память о Берлускони минуту молчания.

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    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 19:31
    Скоро и поговорить будет не с кем(с)
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:25
    Зато намного культурнее звучало: "Если бы у бабушки..." и т.д. А уж рисунок кошки в школе или культурный поцелуй со словами "не смог сдержаться"...
    +1−0
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