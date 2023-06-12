Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

В Милане скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Об этом сообщает 12 июня Corriere della Sera.



Отмечается, что Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле, куда вернулся 9 июня после перерыва. До этого он провел в стационаре 45 дней из-за пневмонии и онкологического заболевания.



По данным издания, утром к нему в больницу экстренно прибыл брат Паоло с детьми. Рядом в тот момент уже находилась избранница Берлускони Марта Фашина.



Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в небогатой семье. Однако родители дали троим детям (а будущий политик был старшим из них) хорошее образование. Карьеру бизнесмена Берлускони начал в 1960-х годах в строительстве, через 10 лет занялся медиа. В 70-е он создал первую во всей Европе крупную сеть коммерческого телевидения.

