Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

В Милане скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Об этом сообщает 12 июня Corriere della Sera.
Отмечается, что Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле, куда вернулся 9 июня после перерыва. До этого он провел в стационаре 45 дней из-за пневмонии и онкологического заболевания.
По данным издания, утром к нему в больницу экстренно прибыл брат Паоло с детьми. Рядом в тот момент уже находилась избранница Берлускони Марта Фашина.
Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в небогатой семье. Однако родители дали троим детям (а будущий политик был старшим из них) хорошее образование. Карьеру бизнесмена Берлускони начал в 1960-х годах в строительстве, через 10 лет занялся медиа. В 70-е он создал первую во всей Европе крупную сеть коммерческого телевидения.
В период с 1986 по 2016 год владел футбольным клубом «Милан». За эти 30 лет клуб пять раз побеждал в Лиге чемпионов и 8 — в чемпионате Италии.
В политику Берлускони пришел в 57 лет. Основав партию «Вперед, Италия» в 1994 году, он всего за 60 дней выиграл национальные парламентские выборы. Берлускони рекордсмен и по пребыванию на должности главы Совета министров Италии. Он занимал этот пост в общей сложности 4 срока.