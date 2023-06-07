Полиция ведет проверку после смертельной аварии на северо-востоке КАД

Полиция ведет проверку после аварии на КАД, в которой погиб один человек и пострадали двое. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным ведомства, госпитализированы 41-летняя женщина и 35-летний мужчина. В полиции сообщают, что в 16:40 на 32-м километре внутреннего кольца КАД грузовой «Вольво» столкнулся с «КамАЗом» с цистерной с водой, который ехал в попутном направлении. Зацепило также «Хонду СRV», которая съехала в отбойник, опрокинула стойку со знаками и частично выехала на «встречку». «КамАЗ» опрокинулся, его водитель умер на месте.