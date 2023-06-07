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    Полиция ведет проверку после смертельной аварии на северо-востоке КАД

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    Полиция ведет проверку после аварии на КАД, в которой погиб один человек и пострадали двое. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    По данным ведомства, госпитализированы 41-летняя женщина и 35-летний мужчина. В полиции сообщают, что в 16:40 на 32-м километре внутреннего кольца КАД грузовой «Вольво» столкнулся с «КамАЗом» с цистерной с водой, который ехал в попутном направлении. Зацепило также «Хонду СRV», которая съехала в отбойник, опрокинула стойку со знаками и частично выехала на «встречку». «КамАЗ» опрокинулся, его водитель умер на месте.

    «Фонтанка» показывала кадры с места аварии и рассказывала о возникших после неё пробках.

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