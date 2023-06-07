Один человек погиб и двое пострадали в аварии с грузовиками на КАД

Стали известны подробности страшной аварии на северо-востоке КАД Петербурга. Известно о погибшем и нескольких пострадавших.
Авария произошла в 16:34 7 июня на 32-м километре внутреннего кольца КАД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По имеющейся информации, столкнулись самосвал с песком, автоцистерна и два легковых автомобиля. Машины наехали на металлическую опору для дорожных знаков, пробили разделительное ограждение и выехали на внешнее кольцо. На кадрах с места аварии видно, что одна из легковых боком повисла на отбойнике.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и двое пострадали. На месте работают ГИБДД, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Из-за аварии перекрыто движение по третьей и четвертой полосам внутреннего и внешнего кольца. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся почти на 6,5 километров, а на внутреннем — около 5 километров.