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    Мятая цистерна и сваленные знаки. Серьезное ДТП собирает пробку на КАД

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    «Фонтанка.ру»

    Крупная авария произошла днем 7 июня на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Пробка скопилась в обе стороны.

    О ДТП в районе развязки КАД с улицей Руставели сообщают «Фонтанке» очевидцы. Судя по кадрам с места аварии, столкнулись несколько грузовиков и легковая. На записи видно опрокинутую цистерну и висящий боком на отбойнике кроссовер. Также повреждена опора для дорожных знаков.

    Заторы на кольцевой, по данным «Яндекс.Пробок», с обеих сторон превышают 3 км. Подробности аварии уточняются.

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