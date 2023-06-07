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    После аварии на КАД угрожающая пробка растянулась на километры в обе стороны

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    После жесткой аварии на КАД в Красногвардейском районе Петербурга водителям приходится непросто. Дорога стоит и на внешнем кольце, и на внутреннем.

    Почти шесть километров составляет внешняя пробка — тянется от места ДТП почти до Рябовского шоссе. На внутренней стороне «красная» полоса занимает почти четыре километра — практически до Бугров.

    Авария произошла на 32-м километре внутреннего кольца. По предварительным данным, столкнулись самосвал с песком, автоцистерна и два легковых автомобиля, погиб один человек и двое пострадали.

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