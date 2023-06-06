Устроившего стрельбу в московском МФЦ экс-офицера отправят на принудительное лечение

Суд назначил экс-офицеру Сергею Глазову, открывшему стрельбу в московском МФЦ в позапрошлом году, принудительное лечение. Об этом 6 июня ТАСС рассказали в Мосгорсуде.



Глазова признали виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и изготовлении оружия. Ранее его признали невменяемым, поэтому суд постановил освободить его от наказания и направить на лечение.