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    Устроившего стрельбу в московском МФЦ экс-офицера отправят на принудительное лечение

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    6 комментариев

    Суд назначил экс-офицеру Сергею Глазову, открывшему стрельбу в московском МФЦ в позапрошлом году, принудительное лечение. Об этом 6 июня ТАСС рассказали в Мосгорсуде.

    Глазова признали виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и изготовлении оружия. Ранее его признали невменяемым, поэтому суд постановил освободить его от наказания и направить на лечение.

    Стрельба в МФЦ в столичном районе Кузьминки произошла в декабре 2021-го. Сообщалось, что всё началось якобы с того, что Глазов отказался надеть медицинскую маску. Погибли сотрудница и посетитель МФЦ, а четверо, включая ребенка, были госпитализированы.

    Глазов якобы не верил, что мог кого-то убить из «самодельного пистолета», и просил предъявить ему тела погибших.

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    Комментарии 6

    Гость06 Июн 2023 в 23:33
    глаз алмаз. не?
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