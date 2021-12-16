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Устроивший стрельбу в московском МФЦ потребовал предъявить ему тела убитых им людей

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Учинивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов хочет лично присутствовать на судебно-медицинской экспертизе двух погибших, так как не верит, что мог кого-то убить из своего самодельного пистолета. Об этом 16 декабря сообщила в соцсетях член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему <…> тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными»» — написала Меркачева в Facebook.

Стрельба в московском МФЦ прозвучала 7 декабря. Предполагается, что началось все с отказа Глазкова надеть маску. В результате погибли два человека; четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступника задержали. По данным СМИ, он был «радикальным антипрививочником», а на допросе говорил, что не верит в коронавирус и считает пандемию заговором.

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Комментарии (2)

NAFTALIN 2000-2036
из моего пистолета вылетели нелетальные пули. как он служил, в очистке?
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