«Интерфакс»: Стрельба в московском МФЦ началась после конфликта из-за маски

Причиной трагедии в московском МФЦ, где после стрельбы погибли двое человек и ранены еще трое, стал бытовой конфликт. Об этом 7 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять», — рассказал собеседник агентства.



Напомним, 45-летний москвич задержан после стрельбы. В МВД столицы уточнили, что задержал его сотрудник подразделения по вопросам миграции.

