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«Интерфакс»: Стрельба в московском МФЦ началась после конфликта из-за маски

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Причиной трагедии в московском МФЦ, где после стрельбы погибли двое человек и ранены еще трое, стал бытовой конфликт. Об этом 7 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 45-летний москвич задержан после стрельбы. В МВД столицы уточнили, что задержал его сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Погибли сотрудница МФЦ и посетитель, в больницу увезли трех человек, в том числе ребенка. Столичный СК возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Стрелку грозит пожизненное заключение.

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Комментарии (30)

SWd
На Украине после известных событий на свет повылезало множество всякого рода психически больных людей. Ну и мы, на фоне пандемии, догоняем лютыми темпами...
angel of death
а где же тревожная кнопка? это же гос.учреждение по идее...
Капитан Очевидность2
Ждём с предвкушением Петербурга и 27 декабря?
Вот тогда начнётся. Страшно будет на улицу выйти. Вокруг одни психи и чиновники.
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