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Собянин: В результате стрельбы в московском МФЦ погибли два человека, ранены трое

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Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский».

«В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал Собянин в своем Twitter 7 декабря.

Как сообщает Baza, один из пострадавших — ребенок. По данным издания, мужчина якобы зашел в здание и сразу начал стрелять. Ранее СМИ сообщали, что причиной мог послужить конфликт из-за маски.

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Комментарии (7)

firma
Кмк, всё-таки ковидобесы погибли, не просто люди. Все видели, как летом в жару избивали людей в МФЦ за отказ от намордника, и менты активно участвовали.
185322022
Довели людей до белого каления!
Владислав М
Если бы сразу начал стрелять, то про маску ему бы никто не успел сказать.
Значит сначала имел место конфликт с работниками МФЦ из-за масочного режима, а уже потом стрельба.
Неплохо бы увидеть видео из МФЦ.
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