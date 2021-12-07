Собянин: В результате стрельбы в московском МФЦ погибли два человека, ранены трое

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский».
«В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал Собянин в своем Twitter 7 декабря.
Как сообщает Baza, один из пострадавших — ребенок. По данным издания, мужчина якобы зашел в здание и сразу начал стрелять. Ранее СМИ сообщали, что причиной мог послужить конфликт из-за маски.