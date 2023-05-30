Поступай, как знаешь. Полный гид по бесплатным местам и проходным баллам в вузах Петербурга

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«Фонтанка» изучила актуальное положение дел почти во всех петербургских вузах — сколько стоит учится платно, сколько есть бесплатных мест и каковы проходные баллы. Неумолимо приближается начало приемной кампании. Выпускники уже успели сдать первые экзамены, вузы — начать обновлять информацию о контрольных цифрах приема и стоимости обучения. Судорожно выискивать, куда бы податься, и мониторить не всегда интуитивно понятные сайты университетов не нужно — «Фонтанка» собрала всю информацию по петербургским вузам за вас.



Напомним, что в этом году снова изменились правила приема. Во-первых, теперь студентов всех форм обучения зачисляют в один день: и дневников, и вечерников, и заочников. Так что отложить заочку как запасной вариант больше не получится — шанс урвать бюджетное место теперь только один.



Кроме того, в этом году не нужно подписывать согласие на зачисление. Достаточно принести оригинал аттестата в университет лично или изначально подать документы на Госуслугах и выбрать, в какой вуз послать виртуальный документ об образовании.

В заявлении на зачисление, которое подается с копиями документов в максимум пять университетов, нужно проставить приоритеты, если потенциальных направлений для учебы несколько. Дальше судьбу абитуриента будет решать суровая балльная конкуренция: не прошел на первый приоритет — идешь на второй и так далее. Остаться совсем без места теперь сложнее, но времени на сомнения — меньше. Переменить специальность в последний день уже не получится.



Куда идти на поиски бюджетных мест

На пресс-конференции ТАСС по случаю предстоящей приемной кампании бюджетные места уже подсчитали. В петербургских вузах на программах бакалавриата и специалитета в 2023 году учиться бесплатно смогут 29,5 тысяч новоиспеченных первокурсников, а с учетом магистратуры — 43 250, что на 610 больше, чем в прошлом году.



Больше всего новых бюджетных мест досталось РГПУ им. Герцена — 1409 мест, на 100 больше, чем в прошлом году — и ИТМО — было 985 мест, стало 1410, рассказал председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Петербурга Анатолий Оводенко на пресс-конференции ТАСС. В Политехе прием увеличили на 5 мест, в Университете Морского и речного флота имени Макарова оставили на том же уровне, что и в прошлом году. В СПбГУ количество мест выросло с 2100 до 2138, в ЛЭТИ — с 1471 до 1481, в Финэнке — с 373 до 412, в ВОЕНМЕХе — с 660 до 687, в ПГУПСе — с 160 до 205.



В ГАСУ в этом году 1025 бюджетных мест, в петербургском филиале ВШЭ — 586 мест, в ПГУПСе — 859 мест на специалитете и 205 на бакалавриате, в Технологическом институте — 769 мест, а в ГУАПе — 1829, в Университете гражданской авиации — 403.

«Фонтанка» изучила, на какие специальности в крупнейших вузах пришлось больше всего бюджетных мест. Лидируют медики — 440 мест в Первом меде и 360 в СЗГМУ им. Мечникова на «Лечебном деле» и 565 мест — в Педиатрическом университете на «Педиатрии». Однако обольщаться не стоит: традиционно в медицинских университетах большая часть мест отходит целевикам, а точное число вакантных становится известно уже после этапа приоритетного зачисления.



На втором месте — направление «Строительство» в ГАСУ — целых 343 бюджетных места. Другие строительные варианты — «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» в ПГУПСе с 281 местом и «Строительство» в Политехе — 225 мест. Больше 200 мест в пределах одного направления также выделили в Технологическом институте на профильную специальность «Химические технологии» (261 место) и на «Электронику и наноэлектронику» в ЛЭТИ (235 мест).



Если тянет на IT-направления, можно попробоваться на «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» в СПбГУТе (180 мест), «Прикладную информатику» в ГУАПе (180), «Прикладную математику и информатику» в ИТМО (160 мест) и «Прикладную математику, фундаментальную информатику и программирование« в СПбГУ (145 мест).

Будущих экономистов и бизнесменов, судя по количеству мест, массово ждут в ВШЭ на «Международном бакалавриате по бизнесу и экономике» (180 мест) и в СПбГЭУ на «Экономике» (113 мест). Приличный набор в этом году и космонавтов — целых 120 мест на «Ракетных комплексах и космонавтике» в ВОЕНМЕХе.

В РГПУ им. Герцена крупнейшим по числу бюджетных мест оказался Институт дефектологического образования и реабилитации — 111 мест, в СПбГУПТДе — «Дизайн» с 80 местами, а в РАНХИГСе — «Государственное и муниципальное управление» — 70 мест.



Совсем скромно, как и всегда, в вузах творческих. В том же КИТе на актрис и режиссеров бюджета кот совсем не наплакал, максимум — 18 мест на «Радиотехнике».

Сколько баллов нужно для бюджета

В прошлом году во многих университетах баллы упали из-за новых правил приема, поэтому попасть, например, в Первый мед на «Лечебное дело» со 146 баллами вряд ли получится. Однако по большинству специальностей картина из года в год не очень меняется, так что на основании заслуг предшественников все еще можно прикинуть свои шансы.

В прошлом году были и те направления, пройти на которые — что-то из ряда фантастики. Последний в списке на зачисление на «Филологию» в петербургский филиал ВШЭ получил 308 баллов за три экзамена. Дополнительные 8 счастливчик мог получить за золотую медаль, значок ГТО или успехи в олимпиадах. СПбГУ на ряде специальностей тоже остается неприступным: на «Науки о данных» нужно было набрать 306 баллов, на ««Прикладную, компьютерную и математическую лингвистику» — 305 баллов, на «Межъязыковую коммуникацию и перевод» — 304 балла.



Та же ситуация в ИТМО: на «Прикладную математику и информатику» брали с 301 баллом минимум. А на «Информационные системы и технологии» и «Программную инженерию» и вовсе пробилось всего по одному человеку по общему конкурсу — с баллами 308 и 304 соответственно. Тяжелее всего пришлось юристам: в петербургском РГУПе из всех специальностей самый низкий проходной балл был на «Юриспруденции» — 281.

Однако можно в петербургских университетах найти и места попроще, если на бюджет уж очень хочется, а на ЕГЭ показать максимум или даже золотую серединку не получилось. Причем не только в небольшие малоизвестные университеты: в ВШЭ с 230 баллами в 2022 году можно было попасть на «Физику», в ИТМО — с 202 баллами на программу «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения».

В СПбГУ у некоторых счастливчиков и вовсе получилось проскочить с баллами ниже 200, так что не нужно заранее отметать именитые учебные заведения. На «Геологии» проходной балл был 184, на «Географии» — 195, на «Прикладную математику и физику» и «Приводную физику» — 197.



Самым доступным вариантом в прошлую приемную кампанию оказался ПГУПС. На специальность «Подвижной состав железных дорог» один из первокурсников поступил с антирекордными 117 баллами за три предмета. Это меньше 40 баллов по каждому из экзаменов. Не привередливы к бюджетникам и в Лесотехническом университете им. Кирова и в Университете ветеринарной медицины — 120 баллов на «Лесоинженерное дело» и 126 — на «Водные биоресурсы и аквакультуру». На «Ветеринарию», к счастью, баллы были повыше: с ветеринаров спрос оказался выше, чем с врачей человеческих.



С суммой баллов ниже 140 берут на бюджет в еще 5 вузах Петербурга. 130 баллов достаточно для учебы в ГАСУ на «Эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов». Чуть больше усилий требуют корабли и самолеты: в Университет гражданской авиации на «Организацию перевозок и управлении на воздушном транспорте» нужно было набрать 130 баллов, в ГУМРФ им. Макарова на «Эксплуатацию судовых энергетических установок» — 133 балла.



Со 132 баллами берут в ЛГУ им. Пушкина на «Землеустройство и кадастры» и в Горном университете сразу на двух специальностях: «Материаловедение и технологии материалов» и «Горное дело».В Росгидромет бюджет на «Экологии и природопользовании» достается всего за 137 баллов. К экологам в 2022 году в принципе критерии были не очень высоки сразу в нескольких вузах Петербурга: самый низкий проходной по всему университету на аналогичной программе в РГПУ им. Герцена (144 балла) и в СПбГУТе им. Бонча-Бруевича (198 баллов).



Подкачали в прошлом году и будущие медики: в СЗГМУ им. Мечникова на «Медико-профилактическое дело» хватило всего 169 баллов для бюджета, в Педиатрическом на «Медицинскую биофизику» — 160, а в Химико-фармацевтическом на «Биотехнологию» — и вовсе 150. Однако обольщаться такими цифрами абитуриентам 2023 года не стоит: «Фонтанка» писала о том, почему такая ситуация сложилась в медицинских вузах Петербурга. В этом году такого обвала, вероятно, не предвидится.

Инженеры и технари же без бюджета вряд ли останутся, если, конечно, не позарятся на популярные IT-программы. В прошлом году вполне посильные проходные были сразу в нескольких университетах: в СПбГУПТД на «Энерго- и ресуросберегательные процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» хватило 147 баллов, в ГУАПе на «Стандартизации и метрологии» — 148, в популярном Политехе на «Техносферной безопасности» — 156, а в ВОЕНМЕХе на «Радиотехнике» — 161.



В вузах, далеких от мира физики и математики, стать филологом, историком или экономистом без успешной сдачи ЕГЭ сложновато. Зато для людей со скромными баллами открыты дороги на специальности, связанные с психологией: в СПбГУПе на «Психологию» берут с 245 баллами, в РАНХиГСе на «Психологию управления» — с 222 баллами, а в Институте психологии и соц. работы на «Социальную работу» — с 230 баллами. Уже не так заманчиво, как 140 баллов, но все же лучше, чем какой-нибудь журфак или филфак, где проходной балл переваливает за 300.

Тяжела и неказиста и жизнь человека творческого: списать провал на ЕГЭ на сбежавшую при виде тестов музу не выйдет. В Академию художеств им. Репина берут минимум со 185 баллами на «Реставрацию», в Институт Культуры — с 210 баллами на «Библиотечно-информационную деятельность». В КИТе за 235 баллов пропустят максимум на «Радиотехнику», а в Академии им. Штиглица за 240 — на «Теорию и историю искусств».



Сколько баллов нужно получить, если деньги — это не проблема

С поступлением на договорную форму обучения дела обстоят традиционно проще. Деньги дают право на ошибку, и далеко не одну, так что платникам, в большинстве своем, беспокоиться не о чем. Если вы, конечно, идете не в ИТМО, где минимальный проходной балл среди всех направлений — 190, на «Информационных системах и технологиях». Недалеко ушел петербургский филиал Вышки — 186 баллов на «Истории».



Ранее «Фонтанка» уже писала о том, сколько баллов нужно набрать, чтобы попасть в петербургский университет на платку. Самый простой вариант — частный СПбУТУиЭ. Всего 105 баллов за три предмета и можно идти учиться на менеджера. Со скромными баллами в вузе берут и на «Прикладную информатику» (108 баллов) и «Сервис» (112 баллов).



Всего университетов, которые берут под крыло выпускников с баллами ниже 120 (а это по 40 баллов за каждый из экзаменов), в Петербурге оказалось восемь. В их числе Финансовый университет (110 баллов на «Менеджмент»), ЛГУ им. Пушкина (113 баллов на «Прикладную информатику»), Университет ветеринарной медицины (114 баллов на «Ветеринарию»), Лесотехнический им. Кирова (115 баллов на «Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов»), ГАСУ (115 баллов на «Экономику»), Лесгафта (118 баллов на «Адаптивную физическую культуру») и ПГУПС (119 баллов на «Техносферную безопасность).

Сколько стоит учеба в 2023 году

Многие петербургские университеты пока медлят с приказами об утверждении стоимости обучения на будущий учебный год. Тем не менее, «Фонтанка» нашла самые дорогие и самые дешевые специальности в крупнейших университетах.



Дороже всего в Петербурге творить. Учеба на направлении «Дизайн» в ВШЭ обойдется в 530 тысяч рублей в год, а в Политехе — в 423 тысячи рублей в год. В вузах, где хотя бы немного попахивает искусством, творческие специальности и есть самые дорогие: в КИТе 399 тысяч — «Режиссер игрового кино- и телефильма», в СПбГУПТД за 390 тысяч — «Графический дизайн в рекламе».



В РГПУ им. Герцена за ту же стоимость можно выучиться на программах «Фортепиано», «Академическое пение» и «Хореография». Даже в ЛГУ с относительно невысокими ценами на образование «Дизайн» обходится в 338,4 тысячи рублей в год.



Есть и те направления, на которые придется раскошеливаться уже технарям. В ГУАПе за год учебы на «Технической эксплуатации и восстановлении электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов» придется выложить 410 тысяч, в ИТМО на «Прикладной математике и информатике» — 399 тысяч. Еще из дорогого, к примеру, «Стоматология» в Мечникова — 364 тысячи рублей (по всей видимости, цены на лечение зубов обусловлены тем, что стоматологи все еще выплачивают образовательный кредит за учебу).



Горный, как и в прошлом году, решил уравнять своих платников в правах и требовать со всех по 300 тысяч рублей в год. К слову, в прошлом году за год учебы в вузе просили 400 тысяч.

Однако есть и куда более дешевые варианты на любой вкус.Всего за 170 тысяч можно отучиться на «Труизме» в ЛГУ, за 178 тысяч — на айтишника СПбГУПТДе. В Герцена в будущем учебном году дешевле всего стоят направления «Теория и практика эстетического образования», «Технологическое образование» и «Информатика и информационные технологии в образовании» — 190 тысяч рублей.



В КИТе дешево искусство не научишься на практике, зато можешь освоить в теории — за 198 тысяч рублей в год на направлении «Искусства и гуманитарные науки». В медицинских университетах самыми дешевыми программами стали «Клиническая психология» в Первом меде (217 тысяч) и «Медико-профилактическое дело» в СЗГМУ им. Мечникова (220 тысяч).



За относительно недорогим образованием можно также пойти в ВОЕНМЕХ (208,4 тысяч за, например, «Экономику», «Рекламу» и «Менеджмент»), а также в ПГУПС и ЛЭТИ, где за самые дешевые программы нужно будет заплатить 212 и 225 тысяч рублей соответственно.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

