Куда берут учиться в Петербурге, если набрал мало баллов на ЕГЭ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» рассказывает, как упали проходные баллы в 2022 году, в какой вуз берут на дневное на бюджете со 117 баллами из 300, где за деньги можно поступить, даже если баллов всего 105 (а это примерно по 35 баллов за экзамен), и на кого можно вполне бесплатно поучиться в СПбГУ со 184 баллами.

Ранее «Фонтанка» опубликовала итоги исследования о платном высшем образовании в Петербурге — как упала выручка вузов в 2022 году. В рамках приема в 2022 году на очные формы обучения по бакалавриату и специалитету выделили более 29,2 тыс. мест, однако и они разлетелись как горячие пирожки. Всего в петербургских вузах приняли около 800 тыс. заявлений от абитуриентов, а количество поступающих увеличилось на 10% в сравнении с прошлым годом.



При этом проходные баллы на бюджет в Петербурге из года в год продолжают быть чем-то из разряда фантастики. Например, чтобы попасть на «Филологию» в петербургский филиал ВШЭ, нужно было набрать 308 баллов. И это не за четыре предмета, а за три: каждый из экзаменов нужно было сдать на 100 баллов и еще где-то добыть 8 за значки ГТО, золотые медали и олимпиады. Не уступает в недоступности и СПбГУ: проходной балл на направление «Науки о данных» — 306 баллов, на «Прикладную, компьютерную и математическую лингвистику» — 305 баллов, на «Межъязыковую коммуникацию и перевод» — 304 балла.



Сложно в этом году пришлось и айтишникам: в ИТМО на «Прикладную математику и информатику» брали с 301 баллом минимум. А на «Информационные системы и технологии» и «Программную инженерию» и вовсе пробилось всего по одному человеку по общему конкурсу — с баллами 308 и 304 соответственно.



Меньше 40 баллов за ЕГЭ — бюджет

Однако далеко не во всех вузах Петербурга проходные баллы такие заоблачные. Даже к самым недоступным при желании и подходящем наборе предметов на ЕГЭ можно найти подход. Например, в ВШЭ с 230 баллами в 2022 году можно было попасть на «Физику», в ИТМО — с 202 баллами на программу «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения».



В старейший СПбГУ тоже можно проскочить даже с баллами ниже 200. Например, со 184 баллами один из счастливчиков попал на «Геологию». 195 баллов абитуриентам хватило для «Географии», а 197 — для программ «Прикладные математика и физика» и «Прикладная физика». А вот в профильный РГУП проходные баллы оказались самыми высокими в городе: целый 281 балл требуется на одно из самых популярных в Петербурге направлений — на «Юриспруденцию».



Проще всего в 2022 году оказалось попасть в ПГУПС. На специальность «Подвижной состав железных дорог» один из первокурсников поступил с антирекордными 117 баллами за три предмета. Низкие запросы к студентам и в Лесотехническом им. Кирова — за 120 баллов берут на «Лесоинженерное дело». 126 баллов хватило для Университета ветеринарной медицины, благо, не на «Ветеринарию», а на «Водные биоресурсы и аквакультуру», так что за братьев наших меньших можно не беспокоиться.

С суммой баллов ниже 140 берут на бюджет в еще 5 вузах Петербурга. Для тех, кого тянет к транспорту, есть варианты и на воде, и на суше, и в воздухе: в Университете гражданской авиации на «Организации перевозок и управлении на воздушном транспорте» со 131 баллом, в ГАСУ — на «Эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» со 130 баллами, в ГУМРФ им. Макарова — на «Эксплуатации судовых энергетических установок» со 133 баллами.



Со 132 баллами берут в ЛГУ им. Пушкина на «Землеустройство и кадастры» и в Горном университете сразу на двух специальностях: «Материаловедение и технологии материалов» и «Горное дело (экология, обогащение)».

В Росгидромет бюджет на «Экологии и природопользовании» достается всего за 137 баллов. К экологам в 2022 году в принципе критерии не очень высоки сразу в нескольких вузах Петербурга. Самый низкий проходной по всему университету на аналогичной программе в РГПУ им. Герцена (144 балла) и в СПбГУТе им. Бонча-Бруевича (198 баллов).



Не болей! В медицинских вузах тоже спрос с абитуриентов не такой уж высокий, и даже не с младшего медперсонала. В СЗГМУ им. Мечникова проще всего оказалось поступить на «Медико-профилактическое дело» со 169 баллами, в Педиатрическом — на «Медицинскую биофизику» со 160 баллами, а в Химико-фармацевтическом — на «Биотехнологию» со 150 баллами. Особенно лояльны к баллами ЕГЭ оказались в Первом меде, где одному из обязанных Гиппократу клятвой хватило 146 баллов для бюджета. И это не на чем-то прикладном, а на «Лечебном деле». Однако обольщаться такими цифрами абитуриентам 2023 года не стоит: «Фонтанка» уже писала о том, почему такая ситуация сложилась в медицинских вузах Петербурга.

Инженерам и технарям тоже переживать не о чем: чтобы остаться без бюджета, придется очень постараться. Посильные проходные в университете Технологий и дизайна на «Энерго- и ресурсосберегательные процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (147 баллов), в ГУАПе на «Стандартизации и метрологии» (148 баллов), в Политехе на «Техносферной безопасности» (156 баллов) и в ВОЕНМЕХе на «Радиотехнике» (161 балл). Чуть выше запросы в Техноложке (162 балла на «Строительство») и ЛЭТИ (179 баллов на программы «Приборостроение» и «Лазерные измерительные и навигационные системы»).

При этом в тех вузах, где технарями обычно брезгуют, самые низкие проходные оказались на специальностях, связанных с психологией. Однако для работы с людьми, а не с бездушными машинами, и ставки повыше: в Гуманитарном университете профсоюзов на «Психологию» берут с 245 баллами, в РАНХиГСе на «Психологию управления» — с 222 баллами, а в Институте психологии и соц. работы — с 230 баллами на «Социальную работу». Проще податься в спорт — 198 баллов хватит для «Адаптивной физической культуры» в Лесгафта.



Сложно приходится и людям творческим. Отпереться пропавшим на ЕГЭ вдохновением не выйдет и придется поднажать. В Академию художеств им. Репина берут минимум со 185 баллами на «Реставрацию», в Институт культуры — с 210 баллами на «Библиотечно-информационную деятельность». В КИТе за 235 баллов пропустят максимум на «Радиотехнику», а в Академии им. Штиглица за 240 — на «Теорию и историю искусств».

Счастье за деньги купишь

С поступлением на договорную форму обучения все куда проще. За деньги уровень лояльности к абитуриентам всегда выше, а проходные — ниже. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, как понизились проходные баллы для платников в 2022 году.





Проще всего оказалось попасть в частный вуз — СПбУТУиЭ: всего 105 баллов за три предмета — и специальность «Менеджмент» в кармане. Со скромными баллами в вузе берут и на «Прикладную информатику» (108 баллов) и «Сервис» (112 баллов).



Всего университетов, которые принимают с баллами ниже 120 (а это по 40 баллов за каждый из экзаменов), в Петербурге оказалось восемь. В их числе Финансовый университет (110 баллов на «Менеджмент), ЛГУ им. Пушкина (113 баллов на «Прикладную информатику»), Университет ветеринарной медицины (114 баллов на «Ветеринарию»), Лесотехнический им. Кирова (115 баллов на «Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов»), ГАСУ (115 баллов на «Экономику»), Лесгафта (118 баллов на «Адаптивную физическую культуру») и ПГУПС (119 баллов на «Техносферную безопасность).



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

