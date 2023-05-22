Утренним дождём не обойдёмся. Готовьтесь к ливням и граду

Не думайте, что утренний дождь, смочивший город, — это все осадки, обещанные на сегодня. Это было только начало, предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. Сегодня, по его словам, мы услышим майские грозы.
«Сегодня будет заметный день на фоне всей отличной солнечной погоды последней недели», — пишет он.
С середины дня начнётся развитие облачности, и к обеду соберутся не только кратковременные дожди, но также ливни и грозы, местами с градом. При грозах ветер будет усиливаться. При этом температура сохранится на уровне около 20 градусов.
«Такая погода, правда, всего на один день, а в течение недели в Санкт-Петербурге снова сухо и тепло, днем постоянно за +20 градусов», — обнадёживает Колесов.