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    Утренним дождём не обойдёмся. Готовьтесь к ливням и граду

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    2 комментария
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Не думайте, что утренний дождь, смочивший город, — это все осадки, обещанные на сегодня. Это было только начало, предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. Сегодня, по его словам, мы услышим майские грозы.

    «Сегодня будет заметный день на фоне всей отличной солнечной погоды последней недели», — пишет он.

    С середины дня начнётся развитие облачности, и к обеду соберутся не только кратковременные дожди, но также ливни и грозы, местами с градом. При грозах ветер будет усиливаться. При этом температура сохранится на уровне около 20 градусов.

    «Такая погода, правда, всего на один день, а в течение недели в Санкт-Петербурге снова сухо и тепло, днем постоянно за +20 градусов», — обнадёживает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 2

    Доктор Питер22 Мая 2023 в 11:46
    классно быть главным синоптиком Санкт-Петербурга, пообещал дожди - дожди не пошли, ну ничего страшного, кому плохо от этого стало, ляпнул и ляпнул. Яндекс погоду открыл, на завтра погоду глянул, опять ляпнул. Повторять до пенсии...
    +2−0
    4ерТ22 Мая 2023 в 11:43
    Странно. А яндекс-погода говорит обратное. Или эта новость не сегодняшнего дня?
    +0−0
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