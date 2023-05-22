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    Погода в Петербурге поменялась. Но после гроз в прогнозе — почти жара

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Несмотря на осадки, в Петербурге тепло. К середине недели температура ещё повысится.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 мая в городе ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, в окрестностях местами до 7, днем составит 19–21.

    «Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон. Его стараниями в регионе облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет центр «ФОБОС».

    Дневная температура сегодня обычная для второй половины мая, а ночная — повышенная, сообщает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 4 до 20 градусов тепла. Самое холодное 22 мая выдалось в 1974 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 26.

    Завтра снова возможен кратковременный дождь. А в среду уже без осадков и теплее — 21–23 градуса.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!22 Мая 2023 в 08:34
    Стихия..)
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