Погода в Петербурге поменялась. Но после гроз в прогнозе — почти жара

Несмотря на осадки, в Петербурге тепло. К середине недели температура ещё повысится.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 мая в городе ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, в окрестностях местами до 7, днем составит 19–21.
«Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон. Его стараниями в регионе облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет центр «ФОБОС».
Дневная температура сегодня обычная для второй половины мая, а ночная — повышенная, сообщает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 4 до 20 градусов тепла. Самое холодное 22 мая выдалось в 1974 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 26.
Завтра снова возможен кратковременный дождь. А в среду уже без осадков и теплее — 21–23 градуса.