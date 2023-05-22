Правительственный Aurus попал в ДТП. Был ли в нём патриарх, не сообщается

Автомобиль представительского класса Aurus с номерами правительства России попал в ДТП в Москве утром 22 мая.



По данным ТАСС, «Аурус» столкнулся с «Вольво» на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пассажиров в машинах не было, никто не пострадал. По информации источника РИА Новости, повреждения «Ауруса» незначительные.



Телеграм-каналы пишут, что этот «Аурус», предположительно, закреплен за патриархом Кириллом. По словам очевидцев, при столкновении автомобили задели стоящую машину экстренных служб.