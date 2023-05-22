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    Правительственный Aurus попал в ДТП. Был ли в нём патриарх, не сообщается

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    23 комментария

    Автомобиль представительского класса Aurus с номерами правительства России попал в ДТП в Москве утром 22 мая.

    По данным ТАСС, «Аурус» столкнулся с «Вольво» на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пассажиров в машинах не было, никто не пострадал. По информации источника РИА Новости, повреждения «Ауруса» незначительные.

    Телеграм-каналы пишут, что этот «Аурус», предположительно, закреплен за патриархом Кириллом. По словам очевидцев, при столкновении автомобили задели стоящую машину экстренных служб.

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    ДТППравительственный автомобильАурусДТП в Москве
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    Комментарии 23

    Гость22 Мая 2023 в 10:12
    а был ли мальчик? говорят шта да.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 10:12
    человек антиеример христянских добродетелей позор!
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 10:09
    козни сатаны))
    +1−0
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