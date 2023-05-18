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    Росфинмониторинг предлагает указывать паспортные данные получателей денежных переводов

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    Банки могут обязать указывать паспортные данные получателей денежных переводов. Об этом 18 мая пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта Росфинмониторинга. Предполагается, что нововведение заработает с 1 января 2026 года.

    Сейчас законодательно требуется раскрывать только данные плательщика, но Росфинмониторинг предлагает сообщать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателей переводов, как внутрироссийских, так и трансграничных.

    Исключение предлагается сделать только для Системы быстрых платежей (СБП): банкам или оператору платежной системы можно будет дослать информацию о получателе.

    Кроме того, Росфинмониторинг предлагает ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей.

    Законопроект критиковали банки, которые считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств.

    Представитель ЦБ сказал РБК, что в настоящий момент идет обсуждение предложений, поэтому дополнительные комментарии преждевременны.

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