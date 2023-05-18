Росфинмониторинг предлагает указывать паспортные данные получателей денежных переводов

Банки могут обязать указывать паспортные данные получателей денежных переводов. Об этом 18 мая пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта Росфинмониторинга. Предполагается, что нововведение заработает с 1 января 2026 года.



Сейчас законодательно требуется раскрывать только данные плательщика, но Росфинмониторинг предлагает сообщать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателей переводов, как внутрироссийских, так и трансграничных.



Исключение предлагается сделать только для Системы быстрых платежей (СБП): банкам или оператору платежной системы можно будет дослать информацию о получателе.

