«Черный день для российской авиации»: что известно о гибели Ми-8, Су-35 и Су-34 в Брянской области

Фото: Телеграм-канал Подслушано Клинцы/ТАСС Поделиться Поделиться





Тревожные видео из Брянской области с горящими самолетами и вертолетами к вечеру 13 мая получили лишь небольшое официальное подтверждение. Один или четыре, сколько погибших и что это было, утверждать со ссылкой на представителя власти пока нет возможности, но в течение дня общая картина складывалась из ссылок на источники и собеседников Telegram-каналов и федеральных СМИ.



Маленький Telegram-канал «Подслушано Клинцы» из Брянской области в субботу, 13 мая, начал одно за другим выкладывать видео с падающими с неба объектами. Вот вертолет внезапно охватывает пламя, и он огненным шаром летит на землю. «По предварительным данным, из-за пожара двигателя», — робко сообщил собеседник ТАСС. А затем появились фото и видео с места крушения — лопасти в решето. Потом новые кадры — в горящем остове угадывается очертания уже не вертолета, а самолета. А затем еще несколько видео.



«Коммерсант» со ссылкой на источники ближе к вечеру сообщил, что «в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Нападавших ищут на земле и в воздухе».



«По уточнённым данным, сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34. Лётчики вертолетов и бомбардировщика Су-34 погибли. Царство Небесное!» — подтвердил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



В Миноброны никаких заявлений не делали и весь день по российскому ТВ продолжали рассказывать, как сбивали украинский Су-24, который бил по Луганску ракетами Storm Shadow.

Лишь глава Брянской области Александр Богомаз частично подтвердил происшествие, скорее всего потому, что от падения вертолета пострадала местная жительница.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.



Скорее всего, российский истребитель должен был нанести удар по объектам ВСУ, а вертолёт его подстраховывал, и они были сбиты С-300, заявил «Говорит Москва» заслуженный военный летчик Владимир Попов.

«Скорее всего, самолёт выполнял оперативно-тактическую задачу: нанесение удара по каким-то объектам скопления техники или личного состава, или какой-то укрепрайон нужно было обстрелять. А вертолёт обеспечивал его подход и поисково-спасательное обеспечение, если вдруг что-то случится. Могли по ним вести огонь, их действительно сбивали зенитно-ракетными комплексами средней и большой дальности. Это могли быть С-300, на Украине такие комплексы есть», — сказал Попов.



У «Коммерсанта» та же информация. Издание утверждает, все четыре машины входили в одну авиагруппу (не все специалисты с этим утверждением согласны. — Прим. ред.), а истребители якобы должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины.



«Скорее всего, противник действовал своими силами ПВО из засады, которые заранее перебросил в приграничную зону, с которой дистанция позволяла поразить нашу авиационную группу. Значит противник, скорее всего, знал маршрут и время вылета нашей авиационной группы», — развил мысль автор канала «Неофициальный Безсонов «Z» Даниил Безсонов.

В канале «Рыбарь» заявили, что версия, что «со стороны противника прямо к границе подтянули ЗРК, который отстрелялся и ушел восвояси, гораздо более пессимистичная и верить в нее не хочется от слова «совсем». И напротив предположили участие украинской авиации.

«В пользу версии о возможном ударе истребительной авиации ВВС Украины по российской авиационной группе говорит тот факт, что польские МиГи, переданные ВСУ, прошли модернизацию. На них ранние модификации ракет средней дальности «воздух-воздух» AIM-120A/B/C», — пишут авторы «Рыбаря», его основатель входит в президентский общественный совет по вопросам мобилизованных.



Другие наблюдатели подались в размышления о последствиях. Руководитель АНО «ЦРТТ», действительный государственный советник России 3-го класса Алексей Рогозин (сын того самого) отметил, что «высочайшая степень осведомлённости о планах ВС РФ, поступление новой техники, включая крылатые ракеты, способные атаковать наши критические объекты с тыла, ставят вновь и вновь вопрос, за счёт чего мы планируем побеждать».

А журналист ВГТРК Андрей Медведев увидел в упавших самолетах и вертолетах украинское «современное наступление», которое «не тысячные танковые колонны, где во главе генерал Фон Бок с моноклем. Оно именно такое».

«Сто раз сказали в эфире и написали — у противника есть ПВО, у противника, может быть, и слабые ВВС, но ему дальнобойные ракеты заменят это. Паниковать сейчас не надо. Выводы делать надо. Особенно тем, кто считает, что маршруты полётов менять не стоит, чтобы документы не переписывать. Да есть такие», — написал Медведев.

