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    Минобороны: авиация сбила украинский Су-24, который бил по Луганску ракетами Storm Shadow

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    Бомбардировщик Су-24, наносивший удары по Луганску ракетами Storm Shadow, сбит авиацией ВКС России. Об этом 13 мая сообщает Минобороны. Уточняется, что также ликвидирован истребитель МиГ-29, прикрывавший Су-24.

    Официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удары ракетами английско-французского производства пришлись по заводу полимерных изделий «Полипак» и мясокомбинату «Милам». Пострадали также близлежащие дома, медицинская помощь понадобилась местным жителям, в том числе шести детям. Накануне «Фонтанка» сообщала, что ранения получил депутат Госдумы Виктор Володацкий.

    ВСУ выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, утром обстрелы возобновились.

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