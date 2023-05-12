Депутат Госдумы Володацкий ранен при обстреле Луганска

Депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий получил ранения при обстреле Луганска. Об этом 12 мая сообщило сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем телеграм-канале. Уточняется, что пострадали также шестеро детей.

Помощник депутата Водолацкого заявил RT, что ранение лёгкое и с парламентарием всё в порядке.

В результате обстрела Луганска разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление 6 жилых домов, добавили в представительстве.