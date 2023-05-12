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    Депутат Госдумы Володацкий ранен при обстреле Луганска

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    Депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий получил ранения при обстреле Луганска. Об этом 12 мая сообщило сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем телеграм-канале. Уточняется, что пострадали также шестеро детей.

    Помощник депутата Водолацкого заявил RT, что ранение лёгкое и с парламентарием всё в порядке.

    В результате обстрела Луганска разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление 6 жилых домов, добавили в представительстве.

    Виктор Петрович Водолацкий — депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI, VII, VIII созывов. Член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Совета при Президенте РФ по делам казачества. Казачий генерал, атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (1999–2013, герой Луганской Народной Республики (2022).

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