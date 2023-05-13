Рогов: Группа из двух вертолетов и двух истребителей была сбита в Брянской области

Днем 13 мая в Брянской области потерпели крушение два Ми-8, Су-34 и Су-35. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, погибли летчики вертолетов и Су-34.
«Коммерсантъ» добавляет, что группа могла попасть в авиазасаду.
Официально губернатор региона Александр Богомаз подтвердил падение только одного вертолета, о причинах он ничего не сказал. В его сообщении было сказано, что обломками ранило женщину в городе Клинцы. Вертолет упал в его окрестностях, горящую машину сняли на видео местные жители.
Второй вертолет, как сообщалось в телеграм-каналах, нашли в Унечском районе области, рядом с деревней Волкустичи. Истребитель Су-35 якобы был обнаружен рядом с деревней Шкрябино Стародубского района.