Губернатор Брянской области подтвердил крушение вертолета. Горящие обломки упали на женщину

После падения обломков вертолета в городе Клинцы Брянской области в больницу была доставлена женщина. Ее состояние не критическое.

О травмировании жительницы Клинцов губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что повреждены пять зданий.

Сам вертолет, как сообщалось ранее, упал в стороне от города и ничего не разрушил.

ТАСС уточняет, что пострадавшая женщина получила ожоги, но ее состояние медики не считают критичным.

Богомаз не стал подтверждать падение в то же время истребителя Су-34. Крушение самолета подтверждал ТАСС со ссылкой на источники.