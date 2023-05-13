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    Губернатор Брянской области подтвердил крушение вертолета. Горящие обломки упали на женщину

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    После падения обломков вертолета в городе Клинцы Брянской области в больницу была доставлена женщина. Ее состояние не критическое.

    О травмировании жительницы Клинцов губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что повреждены пять зданий.

    Сам вертолет, как сообщалось ранее, упал в стороне от города и ничего не разрушил.

    ТАСС уточняет, что пострадавшая женщина получила ожоги, но ее состояние медики не считают критичным.

    Богомаз не стал подтверждать падение в то же время истребителя Су-34. Крушение самолета подтверждал ТАСС со ссылкой на источники.

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