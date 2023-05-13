Губернатор Брянской области подтвердил крушение вертолета. Горящие обломки упали на женщину

После падения обломков вертолета в городе Клинцы Брянской области в больницу была доставлена женщина. Ее состояние не критическое.
О травмировании жительницы Клинцов губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что повреждены пять зданий.
Сам вертолет, как сообщалось ранее, упал в стороне от города и ничего не разрушил.
ТАСС уточняет, что пострадавшая женщина получила ожоги, но ее состояние медики не считают критичным.
Богомаз не стал подтверждать падение в то же время истребителя Су-34. Крушение самолета подтверждал ТАСС со ссылкой на источники.