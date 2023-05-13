Кроме вертолета в Брянской области разбился истребитель Су-34

Сразу два борта потерпели крушение в Брянской области 13 мая. Помимо вертолета упал истребитель.

О падении Су-34 пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Параллельно продолжаются работы на месте падения Ми-8. Власти города Клинцы, в окрестностях которого разбился вертолет, утверждают, что на земле разрушений нет. Пилот и пассажиры погибли, сколько в нем было человек — пока сказать нельзя.

По некоторым данным, при падении обломков пострадала женщина, серьезных травм она не получила. РИА Новости также сообщает, что повреждены несколько зданий.