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    Кроме вертолета в Брянской области разбился истребитель Су-34

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    Сразу два борта потерпели крушение в Брянской области 13 мая. Помимо вертолета упал истребитель.

    О падении Су-34 пишет ТАСС со ссылкой на источники.

    Параллельно продолжаются работы на месте падения Ми-8. Власти города Клинцы, в окрестностях которого разбился вертолет, утверждают, что на земле разрушений нет. Пилот и пассажиры погибли, сколько в нем было человек — пока сказать нельзя.

    По некоторым данным, при падении обломков пострадала женщина, серьезных травм она не получила. РИА Новости также сообщает, что повреждены несколько зданий.

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    Комментарии 48

    Гость13 Мая 2023 в 15:09
    Россия вперед
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