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    COVID-19

    Пандемия всё, а в Петербурге десятки госпитализаций и 7 смертей от ковида

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    Петербург и Москва наравне возглавляют летальную статистику по коронавирусу в России, следует из отчета федерального оперштаба за 12 мая.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 864 человека, выявлено 3 111 новых случаев COVID-19 и подтверждено 28 летальных исходов. Из них в Петербурге — 65 госпитализаций, 198 новых случаев и 7 смертей. В Москве — 96 госпитализаций, 602 новых случая и 8 смертей.

    В начале мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что статус пандемии коронавируса снят, но борьба продолжается.


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