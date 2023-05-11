«Врезалась и послала на три буквы». «Пешеход» с Большеохтинского проспекта рассказал, зачем останавливал женщину на машине

Бесстрашный пешеход, вышедший на проезжую часть на Большеохтинском проспекте в Петербурге, оказался водителем. Таким способом он пытался остановить якобы виновницу ДТП. Днём 11 мая Евгений рассказал «Фонтанке» свою версию случившегося.



«Она врезалась в меня. Результат — лёгкая притёртость. После этого послала на три буквы. Я хотел её остановить», — объяснил мужчина. Горожанин уточнил, что авария случилась примерно в 11 часов у дома № 1.

Сейчас петербуржец находится в отделе полиции. О том, что стал звездой соцсетей, Евгений узнал от правоохранителей – именно они показали ему распространившееся в Сети видео.