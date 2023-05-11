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    «Врезалась и послала на три буквы». «Пешеход» с Большеохтинского проспекта рассказал, зачем останавливал женщину на машине

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    Бесстрашный пешеход, вышедший на проезжую часть на Большеохтинском проспекте в Петербурге, оказался водителем. Таким способом он пытался остановить якобы виновницу ДТП. Днём 11 мая Евгений рассказал «Фонтанке» свою версию случившегося.

    «Она врезалась в меня. Результат — лёгкая притёртость. После этого послала на три буквы. Я хотел её остановить», — объяснил мужчина. Горожанин уточнил, что авария случилась примерно в 11 часов у дома № 1.

    Сейчас петербуржец находится в отделе полиции. О том, что стал звездой соцсетей, Евгений узнал от правоохранителей – именно они показали ему распространившееся в Сети видео.

    «Фонтанка» ранее писала про пешехода, которого заметили на проезжей части в Красногвардейском районе города. Мужчина стоял перед машиной, а когда та тронулась с места, зацепился за ручку двери и открыл её. Очевидцы слышали, как он кричал вслед машине.

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