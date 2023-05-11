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    Пешеход против машины. На проезжей части в Петербурге мужчина пытался победить женщину-водителя криком

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    В Красногвардейском районе Петербурга заметили бесстрашного пешехода, который устроил разборку с женщиной-водителем прямо на проезжей части. Видеозаписью, сделанной из окон ближайшего дома, 11 мая поделилась читательница «Фонтанки» Катрин.

    По словам читательницы, мужчина встал перед машиной на Большеохтинском проспекте. Судя по всему, он что-то доказывал ей, одновременно держа у щеки мобильный телефон. Когда автомобиль тронулся с места, оппонент зацепился за ручку двери и открыл ее. «Дальше парень пошел по проезжей части, его чуть не сбил мотоциклист. Потом ушел на тротуар», — поделилась читательница.

    Очевидцы слышали, как мужчина громко кричал что-то вслед машине. Точная причина конфликта осталась неясной.


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