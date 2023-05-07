Пролетарский футбол с санкционным душком. Сказ про то, как 100 лет назад наши в финку скатали и местных раскатали

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В мае 1923 года наспех собранная команда РСФСР по футболу отправилась в турне по городам соседней Финляндии. В общей сложности были сыграны семь матчей. Наши победили во всех семи при соотношении забитых и пропущенных мячей 70:3. «Фонтанка» рассказывает, как это было.



В первых числах мая 1923 года руководство финского Рабочего спортивного союза (TUL) отправило телеграмму в Москву, на имя председателя Высшего совета физической культуры (ВСФК) с просьбой командировать к середине месяца, в Гельсингфорс, русскую футбольную команду для участия в состязаниях, организуемых TUL. В телеграмме подчеркивалось, что приезду команды из Советской России финские рабочие придают не только спортивное, но и политическое значение. 5-го мая нарком здравоохранения Николай Семашко подписал приказ: «Для защиты спортивной чести первого в мире государства рабочих и крестьян в соревнованиях с командами Финляндии создать сборную команду РСФСР».



Церемония открытия Олимпийских игра в Стокгольме (1912) Поделиться Поделиться





За вековой давностью лет, пожалуй, стоит пояснить: «кто на ком стоял» (по проф. Преображенскому). В смысле: кто кого пригласил? И причем здесь большевистский Наркомздрав и большая Политика? Но, для начала, небольшой дореволюционный хронограф. Это важно для понимания тогдашних отечественных футбольных реалий.



1879–1880. Приглашаемые на работу на заводы и фабрики Российской Империи иностранные спецы (англичане и шотландцы) привозят заморскую диковинку — футбол. Первые футбольные команды появляются в Петербурге при ткацких фабриках и состоят сплошь из иностранцев.

1893. Первые упоминания футбола в отечественной периодической печати.

12(24) октября 1897. Первый как бы официальный отечественный футбольный матч: в столице между собой сыграли команды «Санкт-Петербуржского кружка любителей спорта» и «Василеостровского общества футболистов». Костяк обеих команд — англичане.



1901. В Петербурге создана региональная футбольная лига. Позднее: 1909 — Москва, 1911 — Киев, Харьков, Одесса… Далее — везде.

Сентябрь 1907. Первые официальные матчи сборных Петербурга (отдельно — русской и английской команд) и сборной Москвы. Оба раза победил Питер.

Январь 1912. Образован Всероссийский футбольный союз. К этому времени Российская Империя переживает подлинную футбольную лихорадку, по всей стране массово создаются любительские футбольные команды (т.н. «дикая лига»).



Лето 1912. Сборная Российской Империи впервые принимает участие в Олимпийских играх, проходящих в тот год в Стокгольме. Великому княжеству Финляндскому, входящему в состав Российской Империи, дозволено выставить отдельную команду. Согласно жеребьевки наши футболисты первый матч проводят как раз с финнами и уступают со счетом 1:2, вылетев таким образом из основной сетки олимпийского турнира. В рамках т.н. «утешительного» турнира мы играем со сборной Германии и горим со счетом 0:16. Это поражение назовут «Олимпийской Цусимой».



Сентябрь 1912. Сборная Петербурга стала первым чемпионом Российской Империи по футболу, обыграв в финале сборную Москвы…



Сборная Санкт-Петербурга в финале Чемпионата Российской империи 1913 Журнал «Русский спортъ» № 46 от 17(30) ноября 1913 года Поделиться Поделиться





Далее: Первая Мировая, две революции 1917-го, Гражданская… Народу не до футбола. Пока продолжается война, молодую Советскую власть Физкультура и Спорт (в частности, футбол), если и интересуют, то, исключительно, в их военно-прикладном использовании.



«В армию и флот вводится обязательность спортивно-гимнастических занятий, как чисто строевой подготовки бойца. В качестве первой меры в этом направлении предписывается ввести обучение футболу командного и некомандного состава, как спортивной игре, наиболее отвечающей задачам военно-физического воспитания бойца.» (1)



С апреля 1918-го государственное руководство физической подготовкой трудящихся возлагается на Главное управление Всеобщего военного обучения (ГУВВО, или Всевобуч). За Всевобучем официально приглядывает первый нарком по военным делам РСФСР тов. Подвойский, ретивый пропагандист всего физкультурного: от площадок, кружков и учебных кафедр, до печатной и наглядной агитации. Он же — сторонник создания «чистого пролетарского спорта», для коего неприемлем индивидуализм, этот пережиток буржуазного прошлого.



С начала 1920-х внутри Всевобуча существует Высший совет физической культуры (ВСФК) — поначалу совещательный орган при руководителе ГУВВО, а в будущем (1923) — самостоятельный, при ВЦИК, орган, занимавшийся всеми вопросами организации спортивной деятельности. ВСФК по остаточному принципу курирует нарком здравоохранения тов. Семашко. И, в отличие от тов. Подвойского, сей, известный на всю страну «красный доктор», является сторонником как раз состязательности. Цит.: «Наивны были те противники соревнований, которые думали, что можно держать громадные массы физкультурников на «манной кашке» нормальных уроков, гимнастики и т.п. Соревнование — это самое яркое, самое привлекательное в физкультуре, выбросить эту «изюминку» из физкультуры — значит опреснить, сделать невкусной физкультуру для масс». (2)



Перед ВСФК поставлено множество самых разных задач. Одна из них: «в целях сближения с рабочими спортивными организациями Запада добиваться устройства с ними состязаний как в России, так и за границей». Так что майская телеграмма, приглашающая нашу сборную отыграть в Финляндии пять футбольных матчей, как нельзя кстати. Тем более, приглашают финны правильные. А не те, которые… Другие, буржуинские.



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Как известно, у наших соседей-финнов была своя Гражданская война (1918). Оказавшаяся достаточно короткой, но исключительно кровавой, она окончательно разделила тамошнее население на условно «белых» и условно «красных». Причем, в самых разных сферах бытия: от внутренней политики, до, казалось бы, невинных, музыкального искусства и спорта.



«Если в других буржуазных странах правящие классы пользуются спортом, чтобы отвлечь внимание народа от политики, от классовой борьбы, то в Финляндии дело обстоит сложнее. Еще с самого зарождения рабочего движения здесь стали создаваться и рабочие спортивные кружки. А одним из последствий гражданской войны восемнадцатого года было то, что и в спорте возникли два противоположных лагеря. Ясное осознание рабочими своей классовой принадлежности, пожалуй, можно считать частью финского «менталитета»…» (3)

«Противоположные лагеря» — это SVUL и TUL. Государственный спортивный союз Финляндии (SVUL) был основан в 1906 году. В 1918-м его руководство приняло решение исключить из своих рядов все клубы и всех спортсменов, участвовавших в здешней Гражданской войне на стороне рабочего фронта (были за «красных»). В ответ, в январе 1919-го, 56 спортивных клубов, связанных с финским рабочим движением, основали альтернативную спортивную ассоциацию Федерация спорта трудящихся Финляндии (Suomen Työväen Urheiluliitto, TUL). В течение первого года к ней присоединились 78 вновь созданных клубов, и к концу 1919-го в TUL насчитывалось около 10 000 членов. В следующем десятилетии число клубов возрастет до 450.



Создание «Рабочего Спортивного Союза» привело к расколу в финском спорте: TUL и SVUL принципиально (идейно) не сотрудничали. Обе ассоциации скоренько создали свои системы соревнований. Официальные титулы чемпиона Финляндии отныне определялись лишь спортсменами SVUL, поскольку у TUL были собственные чемпионаты. Финские национальные команды, в том числе, олимпийские сборные, также состояли только из спортсменов SVUL. «Альтернативщики» из TUL буржуйских Олимпийских игр не признавали, принимая участие в олимпиадах рабочих и в Спартакиадах. А также выступили среди основателей «Социалистического спортивного Интернационала рабочих», учредительный конгресс которого состоялся в сентябре 1920 года, в швейцарской Люцерне.



Сборная TUL по футболу. 1922 год Поделиться Поделиться





Постреволюционный, подвергшийся вынужденному апгрейду теперь уже советский футбол оказался в условиях, схожих, увы, с нынешними. Образца 2023 года. Как то: на олимпийские футбольные турниры (вообще — на Олимпиады) русских демонстративно не допускали. Когда в том же 1923-м бывший русский дипломат, а ныне эмигрант, член МОК с 1910 года, князь Лев Урусов предложил пригласить в Париж, на Олимпиаду, сразу две команды от России (большевистскую и эмигрантскую), основатель международного Олимпийского движения, барон Пьер де Кубертен отклонил это предложение по… «административным причинам». После 1917-го Россию также исключили из членов ФИФА, запретив проводить футбольные поединки с нашей страной на уровне сборных. СССР примут в ФИФА лишь в 1946-м.

Оно понятно, что в этих условиях советский футбол никуда не делся. Как-то жил. Придумывал собственные первенства. При том, что обыкновенный кожаный мяч в те годы котировался дороже, условно говоря, хлеба насущного. (Порой, лопнувший в ходе игры мяч приводил к срыву матча, а не то и всего местечкового турнира). Тем не менее, как минимум, розыгрыш традиционных «столичных» кубков (Москва-Петроград) проводился регулярно. Но хотелось-то большего! Неудивительно, что в условиях политической изоляции страны советский футбол искал любые возможные пути выхода на международную арену. Чтоб — и других посмотреть, и себя показать. Так что предлагаемое майское турне по Финляндии стало для наших настоящим подарком.



«Значение поездки огромное еще и потому, что здесь русским пришлось выдержать экзамен спортивной зрелости. До этого времени трудно и даже невозможно было сравнивать нашу технику, наши организационные формы и наши достижения с заграничными, так как не было живого сопоставления, не было ни одной встречи наших спортсменов с западными товарищами. Преодолев ряд больших трудностей и преград лишь благодаря сильному подъему и неудержимому желанию, русским спортсменам удалось побывать за границей». (4)



Времени собирать Сборную из футбольных дарований по всей Республике не было. Пришлось сделать ставку на спортивные кадры Москвы и Петрограда, основываясь, разумеется, на классовом принципе подбора членов команды (социальное происхождение, «правильная» анкета) При этом, предпочтение отдавалось игрокам с опытом, успевшим поиграть в любительских дореволюционных футбольных клубах. Далее — лишь несколько примеров:



Николай Соколов. Голкипер наспех собранной Сборной РСФСР. Участник Гражданской войны. Играл в российском клубном футболе в 1914 году (ФК «Замоскворечье»).

Владимир Воног. Хавбек наспех собранной Сборной РСФСР. Начинал любительскую футбольную карьеру в 1914 году в Петрограде, в «Путиловском кружке».

Георгий Гостев. Бек наспех собранной Сборной РСФСР. Воспитанник петербургского клуба «Триумф», в младших командах которого играл с 13-летнего возраста. В 1914 году перешел в один из сильнейших клубов города («Коломяги»), с ним четыре раза подряд выигрывал чемпионат Петрограда.

Петр Григорьев. Форвард наспех собранной Сборной РСФСР. Участник Гражданской войны. Начинал футбольную карьеру в 1915, в Петрограде, в клубной команде «Мурзинка».

Павел Канунников. Форвард наспех собранной Сборной РСФСР. Стартовал в футболе еще в 1911 году, в Москве, в команде Императорского коммерческого училища…



В общем, неудивительно, что при таких раскладах уже после первого поражения финнов местная пресса поспешит оправдаться. Дескать, оно понятно, учитывая, что в состав нашей сборной включены «международные» (?) игроки «старой России»… Так или иначе, но к 10 мая окончательный состав команды РСФСР был утвержден: 13 футболистов + тов. Тараскин, представитель ВСФК (он же — руководитель команды и автор будущих отчетных репортажей для журнала «Известия спорта»). Так что, случись у наших, по ходу турнира, пара-тройка травм, оставшиеся матчи пришлось бы играть в меньшинстве. Или вытаскивать на поле ответственного товарища Тараскина.



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Итак: Сборная РСФСР в Финляндии. В стране, мирный договор с которой подписан всего три года назад, а т.н. боевые «братские вылазки» на территорию Восточной Карелии продолжались еще даже в 1922-м. Отсюда — всерьез ожидаемые провокации со стороны финнов «белых» и местной буржуазной печати. Плюс — вполне реальная житуха впроголодь, ибо с валютой туго. Ну да, в последнем случае свезло. Свои, посольские, пособили.

«Наше полномочное представительство в Финляндии (Гельсингфорсе и Выборге) со всею серьезностью учло и оценило наш приезд в Финляндию и оказало нам максимум внимания, всеми мерами помогая нам во время нашего нахождения в Финляндии. Команда была размещена в посольстве, где она чувствовала себя как дома и была избавлена от многих хлопот и возможных неприятностей.» (4)

19 мая, суббота. Первая игра. Финляндия (сборная TUL) vs РСФСР



Гельсингфорс (Хельсинки), спортивная площадка в парке «Eläintarha» (в переводе с финского «Зоопарк», хотя, вопреки названию, в Эляйнтархе никогда не было зоопарка). Несмотря на то, что суббота у финнов — рабочий день, посмотреть игру пришли 4 тыс. зрителей. Для сравнения: на матче 25-го тура РПЛ 2022/23 «Сочи — Торпедо», проходившем на роскошном стадионе «Фишт», присутствовали 1,8 тыс. болельщиков (30.04.2023).

«Приехавшая на поле в 6 час. наша команда стала центром внимания, и от ворот к павильону спортсменам пришлось идти по живому коридору. В 6 час. 20 мин., по свистку судьи Пирхонен, в огненно-красных рубашках с гербом РСФСР и белых трусиках, под аплодисменты публики выбегает русская команда. После сыгранного оркестром «Интернационала» новый свисток судьи вызывает команду Финского рабочего союза. По жребию русским достается играть против солнца. Сразу определяется их превосходство. Уже через 3 минуты наше нападение прижимает финнов к воротам. На пятой минуте Григорьев бьет угловой удар; отбитый финнами мяч попадает к Воногу, который красивым навесным ударом посылает его в правый верхний угол ворот. Неудача несколько оживляет финнов, и они пытаются перейти к нашим воротам…» (4)



Итоговый счет — 5:0 в нашу пользу. Дубль сделал Михаил Бутусов. К слову, его старший брат (Василий Бутусов, 1892–1971), был автором единственного мяча, забитого нашей футбольной сборной на Олимпиаде-1912.

«Наша победа! Все страхи позади. Нам аплодируют. Кто-то из зрителей вкладывает в мои руки букет цветов. В раздевалке полно народу. Не успеваем отвечать на поздравления. Поздравить с успехом зашли и игроки сборной Лейпцига, присутствовавшие на матче. Два дня назад они проиграли на этом поле сборной столицы.

— Здорово вы играли, — сказал капитан немецкой команды. — И поверьте мне, вы бы победили сборную.

С немецкими футболистами были согласны и финские газеты. «Игра русских оказалась превосходной. Игра русских была сплошь идеальной, и каждый игрок касался мяча артистически», — писали они.» (5)



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20 мая, воскресенье. Вторая игра. ФК «Котко-Риенто» vs РСФСР

Котка. Товарищеский матч состоялся на одноименной спортивной площадке в присутствии 2 тыс. зрителей.

«В гор. Котко нас встретила многочисленная толпа рабочих, во главе с председателями рабочих спорторганизаций; против нашего вагона оркестр духовой музыки грянул «Интернационал», и толпа народа шумно приветствовала русских спортсменов и приехавшее вместе с ними Советское полномочное представительство». (4)

В этой игре первыми, на 9-й минуте, забили финны. Однако к 24-й минуте счет был уже 4:1 в нашу пользу. А потом… «В дальнейшем, до перерыва игра становится каким-то бенефисом Канунникова, который на 29, 38, 42, 43 минутах вбивает финнам подряд еще 4 мяча». Итоговый счет — 13:1 в нашу пользу. У капитана нашей сборной Павла Канунникова — гекса-трик (6 забитых мячей), у Михаила Бутусова — хет-трик.



23 мая, среда. Третья игра. ФК «Вейно» (Або) vs РСФСР



Або. Товарищеский матч проходил в Абосском спортивном парке, в присутствии 4000 зрителей. Вообще, это только для наших сей финский город, по старой привычке, зовется Або. Для самих финнов с 1918 года это уже Турку.

«Наша команда играла с лучшей местной командой «Вейно», и в этом состязании финны оказали сборной упорное сопротивление, проводя временами очень недурные комбинации. Правда, русские играли как-то вяло, к тому же поле было настолько кочковато и узко, что не давало возможности ни ручаться за правильность удара, ни точно передавать мяч. В первой половине русские не добились результата, не успев приноровиться к полю и к чрезмерно легкому мячу: удары шли вверх, кочки часто меняли направление шедшего по земле мяча, узкое поле не давало возможности проводить комбинационную игру как серединой, как и краями…» (6)



Невзирая на «кочки», итоговый счет — 3:1 в пользу наших. Бутусов и Канунников на сей раз скромно забили по голу. Видать, и в самом деле в соперниках была лучшая финская команда.

26 мая, суббота. Четвертая игра. ФК «Риенто» (Рабочий) vs РСФСР

Куопио. (В терминологии нашей тогдашней прессы — «финляндская красная Москва»). Товарищеский матч на местном стадионе «Вяйнёлянниеми» в присутствии 2000 зрителей.

«В Куопио футболисты встретили такой же радушный прием. На вокзале нас встретила толпа до трех тысяч человек. Представители рабочего союза устроили спортсменам восторженную встречу. Раздались стройные приветствия «Да здравствуют представители спортивных организаций Советской России!» и крики «гей, гей, гей!» огласили звучно здание вокзала. Русские отвечали горячим приветствием и дружно прокричали в честь Рабочего спортивного союза Финляндии «ура!» Многие подбегали к русским гостям и с радостью на глазах хватали их за руки, произнося ломаным русским языком «здравствуй товарищ!»..». (4)



Итоговый счет — 19:0 в пользу наших. В этой игре особо отличился московский форвард Петр Исаков, сделав окта-трик (8 голов). На счету Бутусова покер-трик, у капитана Канунникова дубль.



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28 мая, понедельник. Пятая игра. Финляндия (сборная TUL) vs РСФСР.

И снова Гельсингфорс. Неофициально — матч-реванш. Официально — игра на «Переходящий приз Полномочного Представительства РСФСР в Финляндии». Спортивная площадка — та же, «Зоопарк». Зрителей чуть поменьше — 3 тысячи. Итоговый счет — 6:1 в пользу наших. Бутусов и Исаков оформили по дублю.



«Зрители не расходятся, желая видеть церемониал вручения переходящего приза команде победительнице… Представитель нашего посольства передает призовую бронзовую статуэтку бегущего футболиста капитану русской команды Канунникову, а затем произносит речь, указывая на значение переходящего приза, устанавливающего тесные дружеские отношения на спортивном поприще между рабочими Финляндии и Советской России. Вечером того же дня, на рабочем острове «Мусиками», Рабочим спортивным союзом Финляндии был дан банкет в честь гостей…» (7)

«Звучным Интернационалом одновременно на двух языках закончился дружеский банкет, затянувшийся до поздней ночи. Под пение «Смело товарищи в ногу…» расходились и усаживались в моторную лодку гости и хозяева». (7)

Казалось бы, все?

Смело, товарищи, в ногу… И домой?

Ведь изначально договаривались на 5 матчей?



Ан нет. Аппетит приходит во время еды.

Да и почему бы не сгонять еще два?

Когда, грубо говоря, прёт.

2 июня, суббота. Шестая игра. Сборная рабочих клубов

Таммерфорса — vs РСФСР.

Таммерфорс (для финнов — Тампере). Товарищеский матч на одноименном стадионе. Итоговый счет — 6:0 в пользу наших. У Бутусова и Канунникова — по дублю.

5 июня, вторник. Седьмая игра. Сборная рабочих клубов Выборга — vs РСФСР.

Выборг. Спортивная площадка «Папула». 2000 зрителей.

Сборная выборгских рабочих продержалась почти полчаса, при этом финны не смогли реализовать пенальти. В свою очередь, первый мяч в ворота выборжан наши закатили лишь на 29-й минуте. А потом… случился форменный разгром. Итоговый счет — 18:0. В этом, последнем для сборной РСФСР гастрольном матче, разошедшийся (или распоясавшийся?) Бутусов оформил дека-трик (10 голов).



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Таким образом, сборная РСФСР выиграла все 7 финских матчей при соотношении забитых и пропущенных мячей 70:3.

«Вечером Полномочным представительством был устроен в честь отъезжающей сборной банкет. На следующий день, тепло распростившись с провожающими, под громкое ура, сборная отбыла из Выборга, увозя с собой лучшие воспоминания о своей поездке по Финляндии». (7)

Не пройдет и двух месяцев, как сборная РСФСР отправится в новое заграничное турне, и столь же блестяще выступит на стадионах Швеции, Норвегии и Эстонии.



Но — это уже совсем другая история.

Игорь Шушарин

PS: А финских рабочих парней, конечно, жаль. В конце концов, их российские «коллеги» могли бы… Того… Пролетарскую деликатность проявить… Но, по всему, россияне тогда банально изголодались по большому футболу… С учетом последних (март 2023) товарищеских матчей сборной РФ (1:1 с Ираном и скромные 2:0 с Ираком), наши, нынешние, похоже, пока не голодают.

Цитируемые источники:

(1) Газета «Красный Балтийский флот» (Петроград). 19 сентября 1922 года.

(2) Журнал «Теория и практика физкультуры», 1927, №5.

(3) Г. С. Фиш, «В Суоми», М., «Советская Россия», 1982

(4) Журнал «Известия спорта», №15–16, 1923.

(5) Н. Е. Соколов, «Первый вратарь сборной», М., 1968

(6) Газета «Днепровский водник», №47 от 28.08.1923.

(7) Журнал «Известия спорта», №17–18, 1923