Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Это прозвучит странно, но российские команды отказались от участия в дебютном розыгрыше первой футбольной лиги России, которая стартовала в Санкт-Петербурге в 1901 году (подробнее об этом читайте здесь). Отечественные любители спорта боялись, что будут без шансов проигрывать более опытным мигрантам из Западной Европы. В итоге за первый чемпионский кубок сражались английский «Невский», шотландская «Невка» и англо-немецкая «Виктория».

Только во втором сезоне в состав участников вошел «Спорт» Георгия Дюперрона — отца-основателя российского футбола и олимпийского движения. И с самого начала этот российско-европейский союз начал трещать по швам.



Шарпльс-душитель

Переживали россияне не зря. В первом своем сезоне «Спорт» проигрывал с треском всем подряд. Как считал Дюперрон, не все поражения были справедливыми. Руководящие посты в лиге занимали иностранцы, судили матчи тоже они. Порой заморские рефери принимали действительно странные решения. Играли англичане и шотландцы жестко, а их судьи-соотечественники закрывали глаза на фолы. Часто дело доходило до травм. Недовольство копилось.

Поворотным моментом стал инцидент в третьем сезоне чемпионата.

Встречались «Невский» и «Спорт». Российская команда отлично провела первый тайм и на перерыв ушла, побеждая со счетом 3:1. Игру сломала стычка между англичанином Шарпльсом и русским футболистом Чирцовым.

Из отчета журнала «Спорт»:

«Шарпльс рассердился на Чирцова за то, что он его атаковал довольно сильно, но вполне законно, и набросился на последнего, ничего подобного не ожидавшего, повалил в снег и стал душить с таким остервенением, что судья В. С. Мартин с трудом оттащил его; благодаря более разумным игрокам удалось предотвратить свалку, которая грозила случиться, так как за обоих начали заступаться товарищи. Судья не счел нужным выслать Шарпльса с поля игры; зато когда Чирцов, падая, задел одного из игроков «Невского» и потом снова сделал атаку, совершенно правильную и не причинившую никакого вреда, судья выслал его с поля игры, обессилев таким образом команду кружка».



24 августа 1903 года. «Спорт» перед матчем с «Невой» (4:2). Верхний ряд (слева направо): Степан Рябов, Давид Максвелл, Василий Рязанов, Александр Москвин, Сергей Чирцов, Александр Боронин. Нижний ряд: Виктор Боронин, Фридрих Саксен, Конрад Шинц, Илья Березин, Адриан Гелькер Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Этот инцидент не только лишил «Спорт» победы, но и второго места в чемпионате. Русские подали протест, но комитет лиги заявил, что не имеет права оспаривать и изменять решение судьи. Более того, Чирцова дисквалифицировали на год. Ответом на несправедливость стала колонка Дюперрона в журнале «Спорт»:

«В этом году явился Шарпльс-душитель! В будущем, наверно, явится Джим-подкалыватель и Джек-потрошитель?! Тогда отчеты о матчах превратятся в хронику уголовных преступлений. Будет ли радоваться сердце русского спортсмена? Думаю, что нет. Англичане, с присущей им бесцеремонностью, располагая большим количеством голосов, исключают русского, ни в чем не повинного, и оставляют человека, явно небезопасного, но своего! Пусть русские клубы соединятся и составят свою лигу. Я убежден, что футбол ожидает громадная будущность в России, но для этого нужно поменьше Шарпльсов!»

Эта ситуация заставила Дюперрона приступить к более активной русификации отечественного футбола.

Русские забирают дела в свои pуки



Проблема была в том, что не хватало квалифицированных русских игроков и судей. Время от времени в футбольную лигу входили новые отечественные команды, но они быстро выбывали, не выдерживая конкуренции. Так и получалось, что «Спорт» продолжал оставаться единственным флагманом российского футбола. Чтобы это исправить, была запущена программа по развитию футбола в учебных заведениях на основе Общества содействия физическому развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ, прообраз будущего Всевобуча), вдохновителем которого стал Борис Алексеевич Суворин — журналист, издатель и сам выдающийся спортсмен. Дюперрон же занялся подготовкой судейских кадров.

Произошли и важные изменения в руководстве петербургской лиги. Скоропостижно скончался англичанин Джон Ричард Ричардсон — один из основателей и вице-председатель петербургской лиги. Его вклад в развитие российского футбола был огромный. Дюперрон очень нежно отозвался о нем в некрологе для журнала «Спорт»:

«До его (Ричардсона. — Ред.) приезда в Россию у нас немного играли в футбол, но именно Ричардсон поставил игру на более спортивную ногу, хлопотал об устройстве состязаний и о тренировке своего клуба «Невского», которого он был душою. Свою необычную энергию Ричардсон проявил особенно при основании футбольной лиги; это была его идея и было его дело».



Кроме того, в 1907 году немецкий коммерсант Гольдарбейтер, занимавший пост секретаря лиги, был вынужден уехать из Санкт-Петербурга. Его место занял Дюперрон и он же стал назначать на матчи судей.

Из материала журнала «Автомобильная жизнь и споpт»:

«Да, русские действительно забирают в свои pуки дела Лиги, но иначе это не может и не должно быть — ведь в настоящее вpемя русских в Лиге большинство, и они конечно знают и понимают пользу от и для футбола в России лучше, чем англичане, поступившие в свое вpемя более чем бесцеремонно с некоторыми pусскими клубами».



8 сентября 1907 года. Фрагмент матча «Невский» — «Спорт» на поле Невской ниточной мануфактуры в рамках чемпионата Санкт-Петербурга Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







На поле русские также все чаще доказывали, что уже доросли до своих заморских учителей, а некоторые из них даже вырвались вперед настолько, что стали получать приглашения в иностранные команды.

Унижение родоначальников

Главную атакующую силу «Невского» в том году составляли два брата — Михаил и Богдан Евангуловы. Англичане всегда набирали игроков среди своих соотечественников, и только для Евангуловых было сделано исключение. Но перед стартом сезона-1908 братья сенсационно перешли в русский «Спорт».



«Невский» — чемпион Санкт-Петербурга по футболу 1907 года. Верхний ряд (слева направо): И. Бьюкенен, Д. Максвелл, Н. Сиборн, Г. Вебб, Грем, А. Монро. Нижний ряд: Д. Ривс, М. Евангулов I, Б. Евангулов II, В. Смолл, Ватергаус Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







К тому моменту «Спорт» превратился в большой и финансово состоятельный клуб. Знатные особы приходили в клуб играть в лаун-теннис — одно из модных увлечений того времени. Попутно они знакомились с другими видами спорта. Так, главным покровителем футбола при клубе оказался швейцарец Конрад Шинц. Он сумел очаровать Евангуловых и уговорил братьев присоединиться к «Спорту». Возможно, это был первый громкий трансфер в истории российского футбола.

Переход братьев сильно изменил соотношение сил в петербургском чемпионате. В первом же матче россияне разгромили «Викторию» — 6:0 и уверенно обыграли «Неву» — 3:1. Но главным соперником все-таки оставался «Невский». Встреча с англичанами вызвала огромный ажиотаж среди петербуржцев: на трибуны продали 2000 билетов.

Англичане играли в своей манере: грубо, временами даже жестоко. Особенно отрывались игроки «Невского» на Евангуловых за их предательство. Английские джентльмены на трибунах выкрикивала оскорбления в их адрес. «Не игра, а какое-то зверство…» — писала «Петербургская газета» в отчете с матча.



И лишь благодаря тому, что главным судьей встречи был Дюперрон, игра не превратилась в мордобой. Одного из самых грубых футболистов «Невского» — Монро — Дюперрон после нескольких предупреждений удалил с поля. На трибунах англичане яростно застучали тростями и загудели. В итоге «Спорт» выиграл со счетом 3:2. Иностранцы были возмущены и считали, что их унизили, но что-то изменить были уже не в силах. Выходцы из Великобритании уже не обладали столь мощным административным ресурсом, как прежде, но и терпеть подобное отношение к себе они оказались не готовы.

Первый русский чемпион

В качестве протеста «Невский» и «Нева» не явились на матч, который стоял следующим по календарю. Как написал «Петербургский листок», сделали они это без предупреждения:

«Все старались отмалчиваться, заявляя одно, что игры не будет. Только один англичанин — Говард (известный спортсмен) — оказался более словоохотливым и дал некоторые объяснения наседавшим газетчикам. Причина отказа англичан, как заявил Говард, от продолжения матчей скрывается в нанесенном им, англичанам, оскорблении во время матча «Невский» — «Спорт», нападками публики и прессы на них не как на футболистов, а как на англичан.

— Наши игроки считают себя оскорбленными и отказываются принимать участие в матчах этого года, — добавил он».

В результате с команд «Невский» и «Нева» сняли по два очка за неявку. Это окончательно разозлило иностранцев. «Нева», «Невский клуб» и «Виктория» вышли из состава Петербургской лиги, так и не доиграв чемпионат (не состоялось пять игр), после чего организовали альтернативную лигу. А победителем впервые стал российский клуб «Спорт».



«Спорт» — чемпион Санкт-Петербурга по футболу сезона 1908 года. Верхний ряд (слева направо): Алексей Уверский, Павел Курзнер, Иван Какштедер, Конрад Шинц, Богдан Ганч, Александр Кушель, Николай Луговской. Средний ряд: Д. Казанцев, Пауль Лидваль, Э. Фолленвейдер, Карл Шнейдер. Нижний ряд: Иван Попов, Петр Сорокин, Борис Евангулов, Григорий Никитин, Александр Данкер Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







«Из всех видов спорта футбол имеет в Петербурге самую блестящую будущность. Если еще несколько лет тому назад зрителей (да еще бесплатных) набиралось несколько десятков на самую интересную игру, теперь число зрителей, платящих за вход, неоднократно переваливает за тысячу, и хотя нам еще далеко до английских клубов, которые наживают громадные деньги на устройстве игр — футбол уже и теперь вполне может окупить себя, а это первое условие для развития игры», — пророчески напишет позже Дюперрон.

Вышедший из-под иностранной опеки футбол в России было уже не остановить. Впереди первые международные матчи и противостояние Санкт-Петербурга и Москвы, но это уже другая история.

Артем Кузьмин

