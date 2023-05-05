У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась табличка иноагента

В администрации Екатеринбурга у барельефа бывшего градоначальника Евгения Ройзмана*, признанного иноагентом, появилась табличка с указанием этого статуса. Это было сделано еще несколько недель назад, сообщает 5 мая ЕАН со ссылкой на мэрию.

Ранее адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов отмечал, что в законах нет требований об иноагентской маркировке на барельефе. Барельеф установили в январе — «ради исторической справедливости», отмечали в администрации.



Дело было в том, что до того момента в галерее были барельефы всех градоначальников за 300-летнюю историю Екатеринбурга, кроме Ройзмана* и Александра Высокинского (был мэром с 2019 по 2020 год).

