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    У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась табличка иноагента

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    В администрации Екатеринбурга у барельефа бывшего градоначальника Евгения Ройзмана*, признанного иноагентом, появилась табличка с указанием этого статуса. Это было сделано еще несколько недель назад, сообщает 5 мая ЕАН со ссылкой на мэрию.

    Фото: телеграм-канал ЕАН
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    Ранее адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов отмечал, что в законах нет требований об иноагентской маркировке на барельефе. Барельеф установили в январе — «ради исторической справедливости», отмечали в администрации.

    Дело было в том, что до того момента в галерее были барельефы всех градоначальников за 300-летнюю историю Екатеринбурга, кроме Ройзмана* и Александра Высокинского (был мэром с 2019 по 2020 год).

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц — иноагентов

    Фото: телеграм-канал ЕАН

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