«Ради исторической справедливости». В екатеринбургской мэрии установили барельеф иноагента Ройзмана*

В здании мэрии Екатеринбурга установили барельеф бывшего главы города Евгения Ройзмана* (признан в РФ иноагентом). Сделано это было «ради исторической справедливости», сообщает 9 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



В екатеринбургской мэрии уточнили, что на третьем этаже там размещена галерея барельефов всех градоначальников за 300-летнюю историю уральской столицы. При этом двоих недавних — Ройзмана (был мэром с 2013-го по 2018 год) и Александра Высокинского (глава города с 2019-го по 2020 год) — до сих пор не было. Установка их барельефов призвана восстановить историческую справедливость, пояснила собеседница агентства в администрации.

