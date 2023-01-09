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    «Ради исторической справедливости». В екатеринбургской мэрии установили барельеф иноагента Ройзмана*

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    В здании мэрии Екатеринбурга установили барельеф бывшего главы города Евгения Ройзмана* (признан в РФ иноагентом). Сделано это было «ради исторической справедливости», сообщает 9 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    В екатеринбургской мэрии уточнили, что на третьем этаже там размещена галерея барельефов всех градоначальников за 300-летнюю историю уральской столицы. При этом двоих недавних — Ройзмана (был мэром с 2013-го по 2018 год) и Александра Высокинского (глава города с 2019-го по 2020 год) — до сих пор не было. Установка их барельефов призвана восстановить историческую справедливость, пояснила собеседница агентства в администрации.

    «Фонтанка» писала, что Евгений Ройзман был включён в список иностранных агентов в России в конце ноября 2022 года. Незадолго до этого екатеринбургский суд взыскал с него и его соратников полмиллиона рублей за внеурочную работу полиции из-за организации незаконного митинга в 2021 году.

    * Включён Минюстом РФ в реестр физлиц — иноагентов.

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    Евгений РойзманЕкатеринбургИноагент
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