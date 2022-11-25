В список иноагентов попали экс-мэр Екатеринбурга Ройзман*, адвокат Новиков* и ещё четверо

Минюст не ограничился пополнением перечня СМИ и НКО-иноагентов и расширил перечень физлиц. 25 ноября в нём появились шесть новых фамилий.
В реестр добавили журналистку и активистку из Бурятии Александру Гармажапову*, экс-юриста штаба Алексея Навального** в Уфе Фёдора Телина*, координатора движения «Голос»*** в Перми Виталия Ковина*, журналистку «Дождя»**** Анну Монгайт*.
Также статус иноагента присвоили бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* и экс-игроку «Что? Где? Когда?», адвокату Илье Новикову*, защищавшему интересы Надежды Савченко и правозащитника Оюба Титиева.
* Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.
** Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.
*** Включен Минюстом в список НКО — иностранных агентов.
**** Включен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.