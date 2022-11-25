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    Доступная среда и фонд, учреждённый Старовойтовой. Минюст пополнил список иноагентов

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    Общество «Город без преград»* и благотворительный фонд «Социальное партнёрство»* пополнили списки СМИ и НКО-иноагентов в пятницу, 25 ноября.

    «Город без преград»* занимается созданием доступной среды в Казани. Его создатель — колумнист «Идель.Реалий»* Искэндэр Ясавеев*, внесенный в реестр иноагентов ранее.

    «В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — отмечается в сообщении Минюста.

    Новичком списка НКО-иноагентов стал фонд «Социальное партнёрство»**. По его инициативе создавались Общественные наблюдательные комиссии. Одним из учредителей была петербургский политик Галина Старовойтова, убитая в 1998 году.

    Сам фонд создан в 1997 году. Основное направление деятельности — правозащита, общественный контроль над закрытыми структурами, такими, как колонии, интернаты, армия. Председателем правления является правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

    * Признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иноагента.

    ** Признано Минюстом НКО-иноагентом.

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