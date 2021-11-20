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23 года назад в Петербурге расстреляли Галину Старовойтову

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В Петербурге несут цветы к могиле бывшего депутата Государственной думы России Галины Старовойтовой. Её жизнь оборвалась 23 года назад — 20 ноября 1998-го.

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Старовойтову расстреляли поздно вечером в парадной 91-го дома на набережной канала Грибоедова. Переодетый в женское платье и парик киллер открыл стрельбу из югославского пистолета-пулемета Agram 2000, но оружие после двух выстрелов заклинило. В голову Старовойтовой попала одна из двух пуль. Кроме депутата в результате преступления пострадал находившийся вместе с ней помощник — Руслан Линьков.

О том, почему была убита Галина Старовойтова, напечатаны книги. Об исполнителях во главе с прапорщиком ГРУ Юрием Колчиным исписаны тысячи интернет-страниц. Как установил суд, подготовка к ее ликвидации велась несколько месяцев.

Процессуальные интриги считались законченными в 2015 году, когда заключившего сделку со следствием экс-депутата Михаила Глущенко приговорили к 17 годам как организатора убийства при заказчике Владимире Барсукове (Кумарин). В 2019 году следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти предъявила ему обвинение. В сентябре 2021-го Глущенко пытался выйти по УДО, он за решеткой уже больше 12 лет.

Пять лет назад, в годовщину убийства Галины Старовойтовой, «Фонтанка» показывала не демонстрировавшийся ранее документальный фильм «Галина Старовойтова. День рождения». Он доступен здесь.

О том, какую роль сыграла Галина Старовойтова в истории города и страны, а также о том, почему громкие убийства известных российских политиков до сих пор не ушли в прошлое, «Фонтанке» рассказывала её сестра Ольга. Она умерла в октябре 2021 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

SlawaPiter
Светлая память, а истинному заказчику помереть в страшных муках...
sakorol
Смутные времена были
тов
90-е никуда не уходили.

На пивоварне балтика тогда финдиректора застрелили - и почему то это вообще никому не интересно.
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