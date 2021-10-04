«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...» — написал он.
Причины смерти Ольги Старовойтовой и другие подробности случившегося пока не уточняются.
В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой
Ольга Старовойтова умерла в Петербурге
В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой Ольга. Печальную новость сообщил в соцсетях утром 4 октября депутат Заксобрания Борис Вишневский.
«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...» — написал он.
Причины смерти Ольги Старовойтовой и другие подробности случившегося пока не уточняются.
Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде. В 90-е годы работала в команде по созданию первых отечественных НКО. Член Международного союза журналистов, религиовед. С 1999 года возглавляла общественный фонд «Музей
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