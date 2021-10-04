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В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой

Ольга Старовойтова умерла в Петербурге

В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой Ольга. Печальную новость сообщил в соцсетях утром 4 октября депутат Заксобрания Борис Вишневский.

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«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...» — написал он.

Причины смерти Ольги Старовойтовой и другие подробности случившегося пока не уточняются.

Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде. В 90-е годы работала в команде по созданию первых отечественных НКО. Член Международного союза журналистов, религиовед. С 1999 года возглавляла общественный фонд «Музей Г. В. Старовойтовой».

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Комментарии (5)

Александр Н
"НКО" в современной реальности приняло грязный оттенок.
Antuan Rokanten
Светлая память. Очень жаль.
JohnPalych
Прекрасный человек. Очень жаль. Соболезнования близким.
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