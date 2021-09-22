Перерождение Миши Хохла не состоялось. Суд отказал организатору убийства Старовойтовой в УДО

64-летний Глущенко характеризуется положительно, он заслуженный тренер России, миротворец, сотрудничал со следствием, встал на путь исправления — звучало в суде 22 сентября. Осужденный готов приступить к работе. Но ходатайство удовлетворению не подлежит, после лестной характеристики заключил прокурор. Глущенко совершил два преступления категории особой тяжести, характер преступления дерзкий, направленный против основ конституционного строя. Администрация СИЗО тоже не готова его отпускать. «Особое внимание обращаю на подложное поручительство», — добавил прокурор и попросил оставить Глущенко в изоляции от общества.

Как ранее писала «Фонтанка», в суд передали документ за подписью Героя России Любови Егоровой, ее коллеги — депутата Юрия Авдеева и главного научного руководителя Университета им. Лесгафта Владимира Таймазова. Все трое подписались под словами о намерении «оказать всяческое содействие в его становлении как законопослушного гражданина», но после реакции однопартийцев из Москвы единороссы от поручительства отреклись, а Егорова заявила в прокуратуру о преступлении.



«Я прошу суд учитывать только подпись Таймазова и не учитывать других, — высказался адвокат Глущенко. — Это было полгода назад. Почему вы обвиняете адвоката в том, что я принес в суд какой-то подложный документ? Ну тогда давайте разбираться по полной программе, только не в этом суде».



Адвокат Пчелин также признался, что у него есть аудиозапись разговора с Егоровой, на которой она якобы пыталась на него надавить и призналась, что не понимала, что подписывала.



На вопрос судьи о раскаянии по делу об организации убийства Галины Старовойтовой Глущенко не в первый раз подтвердил, что сожалеет. Сумел удивить по второму делу, о вымогательстве крупной суммы в долларах у Сергея Шевченко. «Да, тоже раскаиваюсь», — после небольшой паузы на раздумье сказал осужденный, как бы махнув на все рукой. «Вот это новелла», — отреагировал представитель потерпевшего и добавил, что наверняка это изменило бы позицию Шевченко по отношению к УДО.

