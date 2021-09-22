Герой России рассказала о поддельной подписи за Мишу Хохла прокуратуре. Есть и альтернативная версия

Выяснение вопроса о подлинности подписей Егоровой, ее коллеги-депутата Юрия Авдеева и главного научного руководителя Университета им. Лесгафта Владимира Таймазова заняло большую часть судебного заседания 22 сентября. Рассматривали там ходатайство об условно-досрочном освобождении Глущенко.



О заявлении Егоровой в прокуратуру рассказал представитель гособвинения, а историю создания поручительства — Таймазов. Последний отметил, что текст был составлен адвокатом, но ему принадлежит инициатива. Вопрос поручительства обсуждался с другими двумя подписантами, но лично, как происходил процесс, Таймазов не видел — документ обещала передать Егоровой секретарь университета. «Я думаю, что из-за голосования, потому что они из «Единой России»», — ответил Таймазов на вопрос о том, почему оба единоросса отказались признавать подписи своими.



Как уточнил прокурор, в заявлении депутат Егорова указала, что вообще не знакома с Глущенко, то есть готовой «оказать всяческое содействие в его становлении как законопослушного гражданина» быть не могла.



Объяснение прозвучало из уст адвоката Глущенко Пчелина, которому не понравились намеки на то, что он принес в суд «липу». Во-первых, поручительству полгода, а во-вторых, утверждает защитник, в записанном разговоре с Егоровой депутат призналась, «не понимала, что подписывала».



Решение об условно-досрочном освобождении Глущенко судья примет после перерыва.



Как ранее писала «Фонтанка», Герой России, олимпийская чемпионка Любовь Егорова была готова оказать «всяческое содействие» Глущенко на воле. Также среди радеющих за освобождение осужденного значились бывший председатель спорткомитета Петербурга, единоросс Юрий Авдеев и член Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, бывший ректор Университета им. Лесгафта Владимир Таймазов, тяготеющий к КПРФ.



Депутат-единоросс Александр Хинштейн после публикации о поручительствах настоятельно рекомендовал однопартийцам Егоровой и Авдееву их отозвать. Партия, эмоционально писал в Telegram Хинштейн, собиралась направить официальные обращения к генпрокурору и директору ФСИН «о недопустимости досрочного освобождения Глущенко». В посте депутат назвал осужденного преступным авторитетом по кличке Хохол.



Михаил Глущенко попросился на УДО в середине августа этого года, отсидев две трети от срока в 17 лет за вымогательство 10 миллионов долларов у бывшего депутата Шевченко и организацию убийства Галины Старовойтовой. С 2009 года он сидит в СИЗО на Шпалерной, периодически его этапируют в колонию в Форносово. Полностью срок заканчивается в 2026 году.

