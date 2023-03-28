Ройзману* утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации армии

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* (признан в РФ иноагентом) утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 28 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Москвы.

Следствие полагает, что 1 июля фигурант, находясь в помещении благотворительного фонда своего имени в Екатеринбурге, провел в прямом эфире видеохостинга выступление, общаясь в чате с пользователями сайта. Якобы во время трансляции он произнес слова, в которых эксперты усмотрели дискредитацию армии.

Дело будет направлено в суд. Прокуратура отмечает, что на момент описанных событий Ройзман* уже был привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ, но по административной статье. По нынешнему делу, в основу которого лег один из роликов с YouTube-канала Ройзмана* с ответами на вопросы, в августе ему избрали запрет определенных действий. Вину он не признал.

Ранее Ройзмана* арестовали на 14 суток за пост во «ВКонтакте», где, по его словам, он даже не зарегистрирован. По данным Е1, претензии возникли к видео, где на несколько секунд появляется символика признанного экстремистским ФБК**. При этом адвокат Ройзмана заявляет, что у его подзащитного нет личного аккаунта в соцсети, а к сообществу, названному его именем, он отношения не имеет.