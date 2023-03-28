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    Ройзману* утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации армии

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    Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* (признан в РФ иноагентом) утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 28 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Москвы.

    Следствие полагает, что 1 июля фигурант, находясь в помещении благотворительного фонда своего имени в Екатеринбурге, провел в прямом эфире видеохостинга выступление, общаясь в чате с пользователями сайта. Якобы во время трансляции он произнес слова, в которых эксперты усмотрели дискредитацию армии.

    Дело будет направлено в суд.

    Прокуратура отмечает, что на момент описанных событий Ройзман* уже был привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ, но по административной статье. По нынешнему делу, в основу которого лег один из роликов с YouTube-канала Ройзмана* с ответами на вопросы, в августе ему избрали запрет определенных действий. Вину он не признал.

    Ранее Ройзмана* арестовали на 14 суток за пост во «ВКонтакте», где, по его словам, он даже не зарегистрирован. По данным Е1, претензии возникли к видео, где на несколько секунд появляется символика признанного экстремистским ФБК**. При этом адвокат Ройзмана заявляет, что у его подзащитного нет личного аккаунта в соцсети, а к сообществу, названному его именем, он отношения не имеет.

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

    **Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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    Комментарии 14

    Гость28 Мар 2023 в 13:05
    Где воли нет для человека,
    Не будет там добра вовеки.
    Зачем себя в обман вводить?
    Пойдем в селения — там люди,
    А там, где люди, — славно будет,
    Там будем жить, людей любить,
    Святого господа хвалить.
    +0−0
    X-кот28 Мар 2023 в 12:20
    Страются, лижут.. но похоже в ЭТОМ случае - перелет, по своим.. тысячи минимум им этого не простят
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:15
    Ройзман - боец. Держим строй.
    +4−0
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