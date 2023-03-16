Ройзману* дали 14 суток за пост во «ВКонтакте», где он даже не зарегистрирован

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток. Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте», где общественный деятель даже не зарегистрирован. Как сообщает портал Е1
«Я могу доказать свою невиновность в двух словах — если бы я это сделал, я бы как-то аргументировал, отстаивал сейчас свою позицию. Но я этого не делал, я ни разу в жизни не заходил во «ВКонтакте», — заявил Ройзман во время заседания.
Несмотря на это, Ленинский райсуд вынес обвинительное решение. Защита намерена его обжаловать.
За Евгением Ройзманом сотрудники правоохранительных органов пришли накануне. Об этом сообщила жена экс-мэра. По ее словам, еще в декабре кто-то пожаловался на то, что политик якобы сделал репост записи Навального.
*Признан Минюстом иностранным агентом.