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    Ройзману* дали 14 суток за пост во «ВКонтакте», где он даже не зарегистрирован

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    Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток. Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте», где общественный деятель даже не зарегистрирован. Как сообщает портал Е1 16 марта, полицейский, составлявший протокол, даже не запрашивал соцсеть на предмет хоть какого-то отношения к странице, на которой была оставлена запись.

    «Я могу доказать свою невиновность в двух словах — если бы я это сделал, я бы как-то аргументировал, отстаивал сейчас свою позицию. Но я этого не делал, я ни разу в жизни не заходил во «ВКонтакте», — заявил Ройзман во время заседания.

    Несмотря на это, Ленинский райсуд вынес обвинительное решение. Защита намерена его обжаловать.

    За Евгением Ройзманом сотрудники правоохранительных органов пришли накануне. Об этом сообщила жена экс-мэра. По ее словам, еще в декабре кто-то пожаловался на то, что политик якобы сделал репост записи Навального.

    *Признан Минюстом иностранным агентом.

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