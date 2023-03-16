Ройзману* дали 14 суток за пост во «ВКонтакте», где он даже не зарегистрирован

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток. Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте», где общественный деятель даже не зарегистрирован. Как сообщает портал Е1 16 марта , полицейский, составлявший протокол, даже не запрашивал соцсеть на предмет хоть какого-то отношения к странице, на которой была оставлена запись.



«Я могу доказать свою невиновность в двух словах — если бы я это сделал, я бы как-то аргументировал, отстаивал сейчас свою позицию. Но я этого не делал, я ни разу в жизни не заходил во «ВКонтакте», — заявил Ройзман во время заседания.