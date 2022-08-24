Силовики повели Ройзмана на обыски в музей Невьянской иконы. Онлайн-трансляция

Директор Фонда Евгения Ройзмана Светлана Косолапова рассказала о том, как ее утро началось со звонка из правоохранительных органов.



— Сегодня утром, около 7 часов, поступил звонок на личный номер сотового телефона директора фонда, то есть меня, — рассказала Светлана Косолапова. — Я трубку взять не успела. Потом перезвонила по этому номеру, трубку там никто не взял. Потом снова перезвонили.



Человек представился следователем ГСУ, назвал фамилию и предложил подъехать в офис для проведения следственных действий, а именно для обыска. Я подъехала, нахожусь здесь более часа. Никакого судебного постановления о проведении обыска нет. Никаких документов мне не предъявили, кроме удостоверения следователя. Сейчас ждем адвоката, чтобы зайти уже при его поддержке. В то же время они заявляют, что, если адвокат в ближайшее время не появится, они предпримут попытки пройти в помещение самостоятельно.