Силовики повели Ройзмана на обыски в музей Невьянской иконы. Онлайн-трансляция

Сегодня, 24 августа, утром в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Коллеги с 66.RU опубликовали фото из музея Невьянской иконы, где сейчас проходят обыски. Ройзман о чем-то рассказывает силовикам.
Ройзмана повели на обыски в музей
Анастасия Якупова / E1.RU
Ройзмана вывели из квартиры и повели на обыск в музей Невьянской иконы.
— Мы про свою страну всё знаем. Ничего нового, — сказал Евгений Ройзман.
По словам Ройзмана, его задержали за одну фразу про Украину.
Ровно неделю назад журналистка Катерина Гордеева опубликовала интервью с Евгением Ройзманом на своем YouTube-канале «Скажи Гордеевой» (на данный момент последнее интервью с экс-мэром Екатеринбурга). Гордеева прокомментировала MSK1.RU задержание политика.
Силовики завели в квартиру Ройзмана двух понятых. Как и бойцы, они тоже оказались в масках, так что их лица не разглядеть.
Анастасия Якупова / E1.RU
Вот так из квартиры Ройзмана выносили вещи:
Силовики вынесли из квартиры Ройзмана несколько пакетов и коробку. Предположительно, это моноблок iMac.
Анастасия Якупова / E1.RU
Силовики зашли в квартиру Евгения Ройзмана.
Анастасия Якупова / E1.RU
На время обысков силовики перекрыли проход во двор дома на Красноармейской, 62 рядом с фондом Ройзмана. У прохожих уточняют, куда они направляются. Жителям не по себе от такого зрелища.
Дарья Манохина / E1.RU
Следователи во дворе. Ройзмана планируют везти в Следственный комитет.
Сейчас рядом с Фондом Ройзмана вооруженные люди.
Следом к Фонду Ройзмана приехал адвокат. Взламывать дверь не пришлось. Сотрудники открыли офис. Следователи зашли внутрь. Журналистов не пускают. У фонда выставили оцепление.
Дарья Манохина / E1.RU
Директор Фонда Евгения Ройзмана Светлана Косолапова рассказала о том, как ее утро началось со звонка из правоохранительных органов.
— Сегодня утром, около 7 часов, поступил звонок на личный номер сотового телефона директора фонда, то есть меня, — рассказала Светлана Косолапова. — Я трубку взять не успела. Потом перезвонила по этому номеру, трубку там никто не взял. Потом снова перезвонили.
Человек представился следователем ГСУ, назвал фамилию и предложил подъехать в офис для проведения следственных действий, а именно для обыска. Я подъехала, нахожусь здесь более часа. Никакого судебного постановления о проведении обыска нет. Никаких документов мне не предъявили, кроме удостоверения следователя. Сейчас ждем адвоката, чтобы зайти уже при его поддержке. В то же время они заявляют, что, если адвокат в ближайшее время не появится, они предпримут попытки пройти в помещение самостоятельно.
Дарья Манохина / E1.RU
К музею приехал наряд — они поздоровались с силовиками в штатском.
Сотрудники музея не могут попасть внутрь.
Следователи подготовили специальные коробки для изъятия документов. Их выставили у Фонда Ройзмана. Обыски здесь пока так и не начались.
К Фонду Ройзмана на Красноармейской приехали представители Главного следственного управления. Сотрудников предупредили, что в ближайшее время здесь начнется обыск.
Адвокат Владислав Идамжапов не оставляет попыток попасть в квартиру Ройзмана. Однако ему никто не открывает.
Анастасия Якупова / E1.RU
Уголовное дело о дискредитации ВС РФ против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено из-за видео на его YouTube-канале, пишет ТАСС. С утра в квартире политика проходят обыски.
У дома Евгения Ройзмана на улице Энгельса, у музея Невьянской иконы и у фонда пока пустынно. Силовиков не видно.
Лейла Гусейнова заявила, что пока нет никаких разрешений на обыски в фонде. Силовики просто отключили звонок. Помощница Ройзмана пытается найти ключи. По ее словам, из квартиры в музей выйти нельзя.
Приехала помощница Ройзмана Лейла Гусейнова. Но силовики не открывают дверь. Лейла Гусейнова сказала, что должны привезти ключи от квартиры.
Бывший соратник Евгения Ройзмана Андрей Кабанов вышел из здания фонда «Город без наркотиков» и стал говорить о том, что задержание Ройзмана было ожидаемо. Отметим, что Кабанов и Ройзман давно не общаются.
Сергей Панин / E1.RU
Приехал адвокат Ройзмана. Но его пока не пускают в квартиру. Он заявил, что идут обыски. Больше пока он ничего не знает.
Сергей Панин / E1.RU
Евгений Ройзман выглянул из окна:
— 280-я статья, часть третья. Дело в Москве.
После этого он закрыл окно.
Сергей Панин / E1.RU
Сейчас у музея Невьянской иконы вот так:
Сергей Панин / E1.RU
У музея Невьянской иконы пока тихо. Внутри горит свет. Дверь закрыта. Отметим, что у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры.
По данным E1.RU, силовики приехали к Ройзману в 06:05. При этом политика пока не увозили. По крайней мере, через выход в подъезде.
У квартиры экс-мэра Ройзмана никого нет. Но внутри слышны тихие разговоры, какие-то звуки.
У дома мэра стоят автобусы силовиков.
Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила E1.RU, что Евгения задержали. Сейчас обыски проходят в музее Невьянской иконы. Кроме того, в скором времени следственные действия пройдут в помещениях, которые занимает фонд Евгения Ройзмана.
В апреле мы рассказывали, как Ройзмана судили за дискредитацию вооруженных сил. Тогда ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. До этого политику выписали еще два штрафа по 50 тысяч рублей по той же статье.
Почитайте его речь после оглашения вердикта. Сегодняшний штраф стал рекордным для бывшего мэра. Юрист уже объясняла, может ли Ройзману грозить уголовная ответственность за дискредитацию военных. Читайте также интервью с политиком из зала суда.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пообещал E1.RU проверить, насколько информация о задержании Евгения Ройзмана соответствует действительности.
У Евгения Ройзмана богатая коллекция административных штрафов.
В мае ГУ МВД по Свердловской области направило иск ему и еще четверым екатеринбуржцам на 565 тысяч рублей. В такую сумму полицейские оценили свою работу на уличных акциях протеста в начале 2021 года.
— У граждан есть право собираться мирно и без оружия, никто этого права отменить не может. Полиция должна обеспечивать порядок и безопасность граждан на всех массовых мероприятиях. Граждане осуществляют свое право, полиция делает свою работу. Я не понимаю, в чем нестыковка и какие могут быть претензии, — заявлял E1.RU Евгений Ройзман.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, как группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией, просит открыть. Затем они спешным шагом проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Они подходят к двери, держа наготове болгарку, чтобы ее вскрывать, но Евгений Ройзман сам им открывает. Девушка зачитывает ему вменяемые нарушения, и на этом видео обрывается.
телеграм-канал Mash