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    Суд отправил Ройзмана домой со списком запретов

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    Верх-Исетский районный суд избрал меру пресечения Евгению Ройзману, обвиняемому в публичной дискредитации российской армии. Проводить детей на линейку 1 сентября бывший мэр Екатеринбурга сможет только до порога квартиры.

    Как сообщает городской портал Е1.ru, 25 августа суд ограничил Ройзмана запретом определённых действий, удовлетворив ходатайство следствия частично. До 29 сентября ему нельзя пользоваться Интернетом и другими средствами связи, общаться со свидетелями по делу, за исключением семьи, без письменного разрешения следователя и посещать публичные места и мероприятия.

    Запрет покидать квартиру с 00:00 по 23:59 суд счёл необоснованным.

    Ройзману вменяют публичные действия, дискредитирующие использование ВС РФ. В основу уголовного дела лёг один из роликов с его YouTube-канала с ответами на вопросы. Накануне у политика прошёл обыск. Сам он вину не признаёт, у суда просил менее жёстких запретов, настаивая, что подобные ограничения могут плохо сказаться в том числе на детях, которых он не сможет отвести на линейку 1 сентября.

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