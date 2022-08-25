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    Евгений Ройзман заявил, что не признает свою вину

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    Судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману началось в Верх-Исетском районном суде города 25 августа. Обвинение настаивало на закрытии процесса, но судья отказала, сообщает городской портал Е1.ru.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Перед началом заседания Ройзман успел пообщаться с журналистами. Он заявил, что не признает свою вину по делу о публичной дискредитации российской армии. Политик также выразил надежду, что в конце концов всё будет хорошо.

    «Самая большая ценность для человека — это свобода. Когда стал старше, начал понимать, что свобода говорить то, что думаешь, может оказаться большей ценностью», — заявил он журналистам.

    Напомним, что в среду утром силовики пришли с обыском к екатеринбургскому политику и общественнику Евгению Ройзману. Следственные мероприятия проходили в его квартире, гараже и музее Невьянской иконы, где подозреваемый провел экскурсию для представителей правопорядка.

    Поводом для возбуждения уголовного дела по статье о публичных действиях, дискредитирующих использование ВС РФ, стал видеоролик, пояснили ранее в МВД.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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