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    Ройзман провел экскурсию силовикам, которые пришли с обыском в музей Невьянской иконы

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    7 комментариев

    Задержанный по делу о распространении фейков о российской армии экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел экскурсию сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли с обыском в музей Невьянской иконы. Об этом 24 августа сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

    Фото: Фото: Владислав Идамжапов
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    «Ройзман даже сотрудникам полиции очень увлеченно рассказывает про иконы. Сотрудники с большим интересом слушают, спрашивают про старообрядцев», — рассказал защитник политика 66.ру.

    В музее «ничего интересного для следствия не нашли», — цитирует адвоката Ройзмана екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев. Обыски там уже закончились.

    С 24 февраля Евгений Ройзман получил уже несколько штрафов за дискредитацию армии. В этот раз ему вменяют уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (статья 280.3 УК РФ).

    Фото: Фото: Владислав Идамжапов

    Музей Невьянской иконы Евгений Ройзман открыл в 1999 году на основе личной коллекции. Это первый частный музей иконы в России.

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    Комментарии 7

    altnec24 Авг 2022 в 13:12
    Как выходец из кержаков могу сказать, что таким вторжением без приглашения они осквернили все иконы и само место их присутствия.
    +1−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 12:56
    А говорят воевать некому?! вон целое подразделение потенциальных "освободителей"
    +11−0
    своих не бросаем24 Авг 2022 в 12:45
    какая же смелая освободительная власть у нас...и главное, сотрудники МВД занимаются своим делом, МОЛОДЦЫ, СЛАВА ПУТИНУ!
    +9−0
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