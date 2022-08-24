Ройзман провел экскурсию силовикам, которые пришли с обыском в музей Невьянской иконы

Задержанный по делу о распространении фейков о российской армии экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел экскурсию сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли с обыском в музей Невьянской иконы. Об этом 24 августа сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.
«Ройзман даже сотрудникам полиции очень увлеченно рассказывает про иконы. Сотрудники с большим интересом слушают, спрашивают про старообрядцев», — рассказал защитник политика 66.ру.
В музее «ничего интересного для следствия не нашли», — цитирует адвоката Ройзмана екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев. Обыски там уже закончились.
С 24 февраля Евгений Ройзман получил уже несколько штрафов за дискредитацию армии. В этот раз ему вменяют уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (статья 280.3 УК РФ).