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    Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации армии. Он проинформировал журналистов через окно

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    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан утром 24 августа, ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооружённых силах», сообщает E1.RU.

    Силовики пришли к политику домой в 6:05 и пока не увозили, по крайней мере, через выход в подъезде.

    Фото: читатель E1.RU
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    «280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — прокомментировал изданию Ройзман, выглянув из окна.

    Обыски проходят и в его частном музее Невьянской иконы (у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры). Также следственные действия планируется провести в помещениях, которые занимает фонд Евгения Ройзмана.

    Фото: Сергей Панин / E1.RU
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    Суд в Екатеринбурге в этом году уже трижды (в марте и апреле) штрафовал Ройзмана за дискредитацию российской армии в соцсетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов — 150 тысяч рублей. Кроме того, его штрафовали на рекордные 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за публикацию информации, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: Сергей Панин / E1.RU

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