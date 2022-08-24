Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации армии. Он проинформировал журналистов через окно

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан утром 24 августа, ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооружённых силах», сообщает E1.RU.
Силовики пришли к политику домой в 6:05 и пока не увозили, по крайней мере, через выход в подъезде.
«280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — прокомментировал изданию Ройзман, выглянув из окна.
Обыски проходят и в его частном музее Невьянской иконы (у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры). Также следственные действия планируется провести в помещениях, которые занимает фонд Евгения Ройзмана.
Суд в Екатеринбурге в этом году уже трижды (в марте и апреле) штрафовал Ройзмана за дискредитацию российской армии в соцсетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов — 150 тысяч рублей. Кроме того, его штрафовали на рекордные 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за публикацию информации, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».