Ройзман получил третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Предыдущие он не оплачивал

Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает корреспондент портала Е1 из зала Октябрьского суда Екатеринбурга 7 апреля.



«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 50 тысяч рублей», — озвучила решение судья Жанна Стекольникова.



Сам Ройзман заявил, что пока не оплачивал штрафы по последним делам, так как есть возможность их обжаловать.

