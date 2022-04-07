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    Ройзман получил третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Предыдущие он не оплачивал

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    Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает корреспондент портала Е1 из зала Октябрьского суда Екатеринбурга 7 апреля.

    «Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 50 тысяч рублей», — озвучила решение судья Жанна Стекольникова.

    Сам Ройзман заявил, что пока не оплачивал штрафы по последним делам, так как есть возможность их обжаловать.

    29 марта бывшего мэра Екатеринбурга и экс-депутата Госдумы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ). Его осудили за две публикации и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей по каждому из эпизодов.

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