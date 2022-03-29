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Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

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Суд оштрафовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на решение суда 29 марта сообщает «Интерфакс».

В полиции на Ройзмана составили три административных протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП за пост в соцсети и видеоролик. При этом при рассмотрении уже первого протокола политик вины не признал, заявив, что в его посте не упоминаются ни вооруженные силы, ни Минобороны, а значит, там не может быть и их дискредитации.

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Так бы и сказали: за пост и видеоролик с Вас штраф, Вам нельзя писать/снимать.
Причем здесь ВС?
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